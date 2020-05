Las lujurias del peluquero





El peluquero sonríe y apenas niega con la cabeza al recordar cómo sus amigos y él contrarrestaban los tormentos de los desafueros con las maripositas de alquiler. Mientras quita las navajas usadas y pone unas nuevas para afeitar, habla como para sí. Yo estaba chamaco, pero ya trabajaba. Había semanas que me iba bien, otras me iba mal, igual que todo el comercio.

Con un pocillo de peltre en la mano, antes de llenarlo con agua jabonosa para batir la brocha, dice que, tan sólo de acordarse, apetece los caldos de las chatas. Se acuerda que los vendían en uno de los locales que están cerca de la entrada al Mesón Santa Rosa.

-Nos salíamos cuando cerraban con las muchachas y nos íbamos con las chatas. A veces esperábamos que se desocupara una mesa, porque había gente… Pero no eran mesas como las que hay en los restaurantes; no, eran mesas largas, algunas eran de antecomedores de esos baratos, que se mueven para todos lados, que vendían los españoles de las tiendas de muebles.

Se acuerda de que un día, después del fandango, todavía con las huellas de la noche, el dueño de la peluquería nomás se nos quedaba mirando. “Donde cortes a un cliente te corto la mano, a ver si así aprendes a dormir tus horas y venir descansado a trabajar, muchacho baboso”, nos decía. Nosotros nomás movíamos la cabeza para que ya no siguiera diciéndonos de cosas, porque las decía delante de los clientes. Y ya que dejaba de regañarnos, pues a darle a la chamba, ¿qué nos quedaba?

No eran clientes asiduos de la zona de tolerancia. Pero cuando nos iba bien, ya ni nos poníamos de acuerdo; ya sabíamos dónde juntarnos.

Eso sí, cada vez que íbamos, salíamos y nos íbamos con las chatas. Las chatas estaban hasta el fondo de la casa, hasta allá estaba la cocina; ahí hacían el caldo de pollo y todo lo demás que vendían… Viera que el caldo nos sabía a pura gloria… Lo que no nos gustaba era que el lugar estaba a veces medio sucio.

Una noche una mujercita aceptó acompañarlos, invitada por uno de ellos. ¿Pero con qué le vas a pagar, hombre?, le dijeron. “Y él nos dijo, ´pos´ay me prestan si no me alcanza´”. Todo iba bien hasta que él se fue al wáter, y no regresaba, y los demás ya nos queríamos ir, porque teníamos que chambiar, pero él no regresaba; y la muchacha nos miraba, como diciendo si él no viene con cuál de ustedes me voy… Y nosotros sin dinero. Porque, la mera verdad, estaba bien; y nosotros en plena juventud… Hasta que, por fin, de rato salió el otro, con su suéter en la cintura, como si fuera falda. Ya no nos dimos cuenta sino hasta después, de por qué se había tardado. Era porque el wáter no tenía luz; y él, que ya andaba medio mal, se mojó el pantalón. Cómo salía si las chatas estaban haciendo los caldos enfrente del wáter.

-¡Pero qué bonita es la juventud! –dice sonriendo y sacudiéndose la camisola blanca que se pone para trabajar.