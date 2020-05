La escapatoria de Maximiliano





Las leyendas, bien contadas, llegan a adosarse a la memoria como tantos otros recuerdos gratos que uno tiene de la vida. Así que cuando los mayores nos contaban de cómo Maximiliano de Habsburgo había evitado que lo capturaran las tropas republicanas en el amanecer del 15 de mayo de 1867, la imaginación volaba y recreaba de tal modo la escapatoria, que sólo le faltaba música de fondo para que fuera aún más creíble y seductora, pues empezaba desde el momento en que el protagonista había bajado de sus aposentos para entrar a un túnel.

Decían que el archiduque de Austria descansaba en una de las habitaciones de la segunda planta del convento de La Cruz, pues ahí estaba el cuartel general de los imperialistas, y que, al ser avisado de la toma de la plaza por parte de los republicanos, tomó su espada y algunas cosas y apresurado bajó las escaleras, y dando pasos largos terminó de vestirse, hasta que llegó al túnel cuya entrada estaba donde está el patio de los árboles de las cruces.

El túnel iba por debajo de la ciudad y llegaba hasta el poniente del Cerro de Las Campanas. Y tan largo, y tan angosto en algunos tramos, según contaban, que en veces había poco oxígeno. Obvio era que esos inconvenientes no amedrentaron a Habsburgo; ni lo podían amedrentar si era el protagonista de esta historia. De manera que cuando los soldados de Juárez llegaron hasta donde había estado el dormitorio del extranjero, sólo encontraron desbalagados algunos sedimentos del sueño del fugitivo.

Había otra leyenda. Y era que Maximiliano había escapado por una puerta lateral del convento, que da a la Calle Ejército Republicano, frente de donde está actualmente –y desde hace muchos años- una cantina. Y que había caminado calles abajo, hasta que, yendo por la Calle Francisco I. Madero, por donde está una farmacia jalisciense, unos conservadores le ofrecieron unos caballos para que huyera. Él se negó. No porque no quisiera si por eso su repliegue, sino porque no había bestias para los tres personajes con los que huía.

Pues cuando llegaron a la hoy Avenida Tecnológico esquina con Madero montaron unos caballos, esos sí, dispuestos para ellos, y huyeron rumbo al Cerro de Las Campanas.

Algunas veces estas leyendas son parte del discurso de algunos guías de turistas; y las cuentan con tanta convicción que uno se pregunta si también a ellos les obsesiona la crónica oral de los mayores cuando contaron del Sitio de Querétaro, o si lo hacen porque de algún modo los escuchas les retribuyen esta manera de narrar.

Sin embargo, los visitantes seguirían encantados si les contaran la verdad de los hechos, según las crónicas imperialistas. Porque sin que en ellas Habsburgo aparezca como súper héroe, la narración real es tan interesante como seductora la narrativa de algunos guías de turistas.