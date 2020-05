El pecado mortal





Cuando, después de tantos años, se encontraron por casualidad en la desolada calle, llena de aire, dudaron un instante en reconocerse, hasta que el gobernador lo llamó por su nombre, y entonces ambos sonrieron y se dieron un apretón de manos.

-¿Qué ha hecho usted? –le dijo el mandatario y se lo quedó mirando, algo sorprendido.

El hombre estaba metido en una chamarra gruesa, su sombrero blanco de fieltro en la cabeza, una toalla de algodón anudada al cuello, unos zapatos empolvados y un pantalón algo sucio. Dieron unos pasos en dirección al quiosco del jardín con flores tristes mientras se acordaban de algunos de sus tiempos idos, seguidos con discreción por el séquito de funcionarios que acompañaba en sus giras a Don Rafael.

Eran las primeras horas de una mañana fría con un cielo de nubes grises, y era la primera actividad que tendría el mandatario en una de sus primeras giras por el interior del estado. Y por alguna razón había decidido iniciarla en este municipio, enclavado en el semi desierto.

El gobernador no lo invitó a acompañarlo en algunas de sus actividades del día, ni el amigo de tantos años hizo por ser invitado. No era que no quisiera, tal vez, sino que, según dijo, venía de la tienda, había ido a comprar algo para el desayuno y la comida de él y su esposa y regresaba a casa. Casi todo el día estaba en casa. Porque no había otra cosa qué hacer en la cabecera municipal de Peñamiller. Ni ese día ni ningún otro día. ¿Cómo si no había gente?

En realidad, según recordaba, desde muchos años antes, el pueblo se quedaba desierto porque los originarios acostumbraban ir a trabajar en los Estados Unidos. Él mismo, cuando era un chamaco y aún no había terminado la secundaria, su papá lo encomendó a un tío y juntos subieron al autobús rentado por el “pollero” que los llevó hasta Matamoros. Ahí esperaron unas horas a otro “pollero”, que los pasó de noche hacia territorio estadounidense.

Esta aventura la había repetido muchas veces. Porque era más rentable trabajar en aquel país, aun sin tener visa, que quedarse aquí a arreglar la tierra y esperar que la cosecha fuera más o menos buena. Porque con lo que pagaban uno apenas podía vivir.

-Y entonces, ¿qué hace usté, chingao? –le dijo el gobernador todavía intrigado.

-Nada, llevo una vida normal –dijo despreocupado el hombre.

-¿Normal? ¿Cómo le hace, que lo veo igualito? ¡No ha cambiado, chingao!

El hombre sonrió, halagado.

-No, pues nada –dijo algo reticente.

Pero ante la insistencia del gobernante, al fin reveló la receta:

-En la mañana, mi misita; en la tarde, mi copita, y en la noche, mi pecadito mortal…