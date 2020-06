Credenciales salvadoras del IFE





El delegado decía que había rendido frutos la redada recién hecha en, sobre todo, puntos estratégicos de la ciudad. Él y varios de sus subordinados habían iniciado un recorrido por algunos de los lugares donde estaban los migrantes, según la gente que había llamado a la delegación. No los encontraron. Seguro que alguien les alertó. Siguieron en su rondín sin destino. Iban a abandonar la tarea, cuando los vieron metros adelante.

Estaban haciendo cara de angustia mientras estiraban la mano porque no he comido, padre, cada vez que los vehículos brincaban el tope, implorando la caridad porque, decían, llevaban días sin comer, y juntaban los dedos de la mano derecha y se la llevaban repetidamente a la boca. Luego se lamían los labios diciendo que ni siquiera habían probado una gota de agua en días.

Cuando nos acercamos a ellos nos dimos cuenta de que no andaban mal vestidos, y, viéndolos de cerca, no parecía que llevaran días de ayuno, como ellos decían. Les dijimos quiénes éramos y que estábamos haciendo. Les preguntamos sus nombres y sus edades y de dónde venían y si traían algún documento que los identificara. No traían nada. Pero eran buenos para fingir. Porque cuando les dijimos que subieran a las camionetas para traerlos a la delegación, pusieron ora vez su cara de angustia.

-Pongan aquí todas sus pertenencias –les dijo el delegado y les señaló la superficie de un escritorio.

Ellos seguían fingiendo. ¿Qué quiere que traigamos, jefe, si no traemos nada, ni para comer un taco, jefe? El delegado no les dijo nada, pero se dio cuenta de que ya no hablaban como centroamericanos sino con un sonsonete que los delataba.

-¿Sabes cuánto traían algunos de ellos? ¡Traían billetes de quinientos! ¿Un limosnero con billetes de quinientos? Que se los crea su abuela.

El delegado les dijo que un médico los iba a auscultar para ver en qué condiciones de salud estaban. Les dijo que el servicio era gratuito y que no consistía sino solamente en tomarles la presión arterial, chequearles los ojos, la boca y el estado en que estaban los pulmones y los riñones. ¿Pero para qué el doctor, jefe, si no tenemos nada sino hambre? Pero el médico los auscultó, uno por uno. Pues no. Al primer golpe de vista, el galeno creyó que no tenían ni un grado de desnutrición.

-Estos están más sanos que un toro –le dijo aparte al delegado.

Los formaron. Les dijeron que los iban a llevar a la ciudad de México. Que un avión los llevaría a su lugar de origen. Les dijeron que el traslado aéreo era gratuito, y que, por disposiciones del gobierno federal, no serían fichados como si fueran delincuentes.

-Cuando vieron que todo iba en serio –evocó el delegado- sacaron rápido sus credenciales del IFE. Venían de uno de los estados de por aquí cerca.