El Baúl | Las chicas de los refrescos

Solía ser en las tardes cuando los empleados de la empresa refresquera llegaban al patio del colegio y nos regalaban refrescos pequeños, tal vez de 150 mililitros, quizá para que disfrutáramos la sorpresa preparada, y era que habían contratado un ventrílocuo muy famoso por entonces, que con destreza, que a nosotros nos parecía un acto de magia, manejaba un par de muñecos, uno representando a un niño y el otro a un señor maduro.

Nosotros tan pequeños, que las edecanes, uniformadas con vestidos zancones, que llevaban los colores emblemáticos de la empresa, iban y venían entre los colegiales, que estábamos sentados en el suelo, y se agachaban a darnos los refrescos, al fin y al cabo se podía. Recordándolo bien, eran muy jóvenes, muy guapas, con hermosas hechuras.

Las ocurrencias de los muñecos, que nos hundían en risotadas sin fin, eran la mejor medicina para recuperarnos, aunque fuese un rato, del tormento que derivaba de una educación escolar impartida sin sedimentos siquiera de pedagogía o didáctica. Porque algunos de los profesores de entonces, en su vida habían entrado a una escuela normal; simplemente “educando” descargaban en los alumnos tempestades de enojos y hasta de depresiones. Tan difícil era su vida. De modo que fueron tiempos que, después de tantos años, no arrancan suspiros. Buenos recuerdos, eso sí. Y esforzándose uno un poco, bonitos recuerdos, como para regresar en el tiempo.

La empresa refresquera no sólo nos obsequiaba buenas funciones con el ventrílocuo y refrescos que nos servían las hermosas jovencitas, que, recordándolo ahora, algunas parecían maniquís, sino que contribuía a cuidar la vida de los colegiales, de modo que patrocinó la fabricación e instalación afuera de las escuelas, públicas y privadas, de semáforos, color amarillo, que tenían solamente dos focos grandes, uno de color rojo en el extremo superior izquierdo y otro de color verde, en el extremo inferior derecho.

Los conductores de vehículos, que por entonces no había tantos, debían de aminorar la velocidad de sus motores al pasar frente a los colegios so pena de ser multados por un agente de tránsito que solía estar afuera de cada escuela.

Los padres de familia todavía no se organizaban en brigadas como lo hacen ahora para proteger la salida de los estudiantes del colegio. Eran los propios alumnos, que se apostaban afuera del colegio para presionar que los manejadores respetaran la normatividad vial.

-Fíjate que de las edecanes yo no me acuerdo –dijo el amigo, ex compañero de primaria-. Sí me acuerdo de los refrescos, del ventrílocuo y hasta de un payasito…

Cada quien.