El Campo de los Sueños

Postemporada 2019





Al momento de escribir estas líneas, la temporada regular 2019 de la NFL está por concluir y conocemos gran parte de los equipos y las posiciones con las que comenzará la disputa por el trofeo Vince Lombardi. Ante ello, me permito realizar el análisis de lo que podemos esperar en las primeras dos rondas de la postemporada, faltando los partidos a disputarse por la tarde del domingo 29 de diciembre

CONFERENCIA AMERICANA

RONDA DE COMODINES:

TENNESSEE vs NUEVA INGLATERRA. Bajo el mando de Ryan Tannehill, los Titanes mejoraron considerablemente, lo que les permitió alcanzar la postemporada. No obstante, la visita a Foxboro y a los campeones defensores luce muy complicada para los otrora Petroleros de Houston. Pronóstico: Avanza Nueva Inglaterra

BUFFALO vs HOUSTON. Los Bills han sido una de las más agradables sorpresas de esta temporada. Sin hacer mucho ruido y bajo el liderazgo de dos talentosos jóvenes, Josh Allen y Devin Singletary, Buffalo parece llamado a tener grandes temporadas por delante. Pronóstico: Avanza Buffalo

JUEGOS DIVISIONALES:

BUFFALO vs BALTIMORE. Desde sufrir derrotas consecutivas en las semanas 3 y 4, los dirigidos por John Harbaugh han lucido espectaculares. Lamar Jackson es sin duda el candidato más sólido para ganar el trofeo al Jugador Más Valioso. El escenario de la semana 14 en el que estas dos escuadras se enfrentaron se repetirá y pensamos que el resultado será el mismo. Avanza Baltimore

NUEVA INGLATERRA vs KANSAS CITY. El juego de campeonato de la temporada pasada se dará una ronda antes. Tom Brady en últimas fechas ha lucido lento y errático, mientras Patrick Mahomes está retomando el gran nivel que lo llevó a encabezar a todos los quarterbacks el año pasado. Avanza Kansas City

CONFERENCIA NACIONAL

RONDA DE COMODINES:

MINNESOTA vs NUEVA ORLEANS. Sin lugar a dudas, será el juego más disputado de la ronda de comodines en ambas conferencias. Los Vikingos dependerán de un Dalvin Cook sano. Brees y compañía pueden pasar un mal momento frente a una muy potente defensiva morada, pero su experiencia y liderazgo lo sacaran a flote. Avanza Nueva Orleans

SEATTLE VS PHILADELPHIA. Las Águilas estarán en esta instancia solamente por el pobre nivel de su división. Rusell Wilson y Pete Carroll demostrarán ser muy superiores a Carson Wentz y Doug Pederson. Avanza Seattle

JUEGOS DIVISIONALES:

SEATTLE VS SAN FRANCISCO. Si los 49´s tuvieran la oportunidad de elegir al equipo a enfrentar en esta instancia, el último que escogerían sería a los Halcones Marinos. Ambas escuadras juegan en la misma división y se conocen profundamente. San Francisco ha sido una grata sorpresa, pero notamos un declive en las últimas semanas y la presencia de sus archirrivales no ayudará. Avanza Seattle

NUEVA ORLEANS VS GREEN BAY. Aaron Rodgers ha estado sano toda la temporada y esto se ha reflejado en unos Empacadores poderosos, no obstante, en momentos, su equipo ha lucido inconsistente y con dificultades para superar a equipos inferiores. Por su parte, Drew Brees no quiere despedirse del emparrillado sin haber jugado nuevamente en febrero. Avanza Nueva Orleans

Mail: miguelparrodi@hotmail.com

Twitter: @MiguelParrodi