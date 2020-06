El Campo de los Sueños

El hombre más afortunado





Un día como hoy, 1 de junio, pero de 1925, un joven de 21 años, hijo de dos humildes inmigrantes alemanes comenzó a escribir una de las páginas más grandes de la historia del deporte organizado. Ese día, Lou Gehrig, entró como bateador emergente en sustitución del parador en corto de los Yanquis, Pee Wee Wanninger. Al día siguiente, el inicialista titular de Nueva York, Wally Pipp, manifestó un dolor de cabeza, permitiendo que Gehrig iniciara como titular en la primera base.

A partir de ese 1 de junio de 1925 y hasta el 2 de mayo de 1939, Lou Gehrig, no dejó de participar en un solo partido de los Yanquis. A pesar de huesos rotos, dolores musculares, enfermedades e incluso 17 fracturas en sus manos, el Caballo de Hierro, como sería apodado Gehrig, jugó en 2130 juegos de forma consecutiva, racha que se mantuvo como la más larga en las Grandes Ligas por cincuenta y seis años

A lo largo de 14 años, Gehrig ganó dos premios al Jugado Más Valioso, obtuvo la Triple Corona, conectó 493 cuadrangulares e impulsó a la registradora 1195 carreras. Sin temor a equivocarme, se convirtió en el mejor primera base que haya pisado un diamante.

En la pretemporada de 1939, el Caballo de Hierro para entonces de treinta y cinco años de edad, comenzó a notar una disminución considerable en su capacidad para batear y para realizar jugadas de rutina en la primera base. Esta situación, sumada a la dificultad que experimentaba desde un año atrás para ejecutar actividades cotidianas, como abrocharse las agujetas de sus zapatos; motivó que el jugador acudiera a una revisión médica, en la cual se le diagnóstico una enfermedad incurable que paulatinamente iba destruyendo su sistema nervioso central.

El 2 de mayo de ese año, en apenas el octavo juego de la campaña regular, al notar que la enfermedad que le aquejaba, no le permitía siquiera sostener el bate, Gehrig pidió a su timonel no ser considerado en la novena inicial de los Mulos de Manhattan. Nunca más el Caballo de Hierro se pararía en la caja de bateo.

El 4 de julio de 1939, los Yanquis de Nueva York, realizaron un homenaje para el jugador que les había ayudado a conseguir seis campeonatos de las Grandes Ligas. En ese día, frente a 60 mil espectadores, Lou Gehrig se despidió de su público con el siguiente mensaje: “Durante las últimas dos semanas han estado leyendo acerca de la mala suerte que tengo. Sin embargo, hoy me considero el hombre más afortunado en la faz de la tierra. He jugado en parques de pelota en los últimos diecisiete años y no he recibido más que amabilidad y apoyo de ustedes, los fanáticos… puede que haya tenido un golpe de mala suerte, pero tengo mucho por vivir”

El Caballo de Hierro moriría el 2 de junio de 1941, a los 37 años de edad, a causa de esclerosos lateral amiotrófica, la cual también a la fecha, es conocida con su nombre, “enfermedad de Lou Gehrig”, dejando una enseñanza no solamente en el deporte, sino en toda actividad humana: “Vive cada día a tu máximo y tu vida será una celebración”

