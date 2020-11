El campo de los sueños | Koufax

Cuando uno se pregunta sobre quién es el mejor lanzador de la historia, vienen a la mente nombres como Walter Johnson, Steve Carlton, Nolan Ryan, Bob Gibson, Pedro Martínez, Greg Maddux, Cy Young y en especial, Sandy Koufax.

El próximo miércoles, 18 de noviembre, se cumplen 54 años del inesperado retiro del más grande zurdo que ha pisado un montículo. A unos meses de cumplir tan solo 31 años, Koufax aquejado por diversas lesiones en su brazo de lanzar, decidió colgar los spikes.

A los 19 años, proveniente de la Universidad de Cincinnati, Koufax fue firmado por el equipo de su lugar de origen, los Dodgers de Brooklyn. Talentoso como pocos, Sandy tuvo un comienzo complicado en las Grandes Ligas. En sus primeras seis temporadas, el zurdo acumuló 36 por victorias por 40 derrotas con un alto 4.03 de carreras limpias admitidas, promediando casi 6 bases por bolas por juego.

En 1958, los Dodgers se mudaron a Los Ángeles y ahí, un año después, Koufax tuvo su primera aparición en el Clásico de Otoño, lanzando un juego completo de una sola carrera. Los números del lanzador, poco a poco mejoraban, pero el control seguía siendo su talón de Aquiles. En la temporada de 1960, otorgó una centena de pasaportes gratis.

En 1961, pequeños ajustes en su mecánica de lanzar, comenzaron a dar resultados. Koufax empezó a lanzar más strikes y con ello, sus actuaciones mejoraron considerablemente. En dicho año, el zurdo fue convocado por primera ocasión al Juego de las Estrellas y lideró la Liga Nacional con 269 chocolates.

Lo mejor estaba por venir. A partir de 1962 y hasta su prematuro retiro en 1966, Koufax dejó de ser un buen lanzador para convertirse en una leyenda. En ese periodo de tiempo, lo logró todo: Jugador Más Valioso en 1963, ganador del premio Cy Young en 1963, 1965 y 1966, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 1963 y 1965, triple corona de pitcheo en tres temporadas, líder en efectividad en cinco campañas consecutivas, cuatro juegos sin hit ni carrera, entre ellos el único juego perfecto en la historia de los Dodgers, ganador de tres anillos de Serie Mundial, donde acumuló cuatro victorias con un microscópico, .95 de carreas limpias admitidas. Logros que le permitieron ser nombrado el mejor pelotero de la década de los sesenta.

Koufax era incansable. En sus seis temporadas dominantes, lanzó 100 juegos completos. Cuentan que en una ocasión en que el zurdo no alcanzó a completar la ruta, el timonel Walter Alston le preguntó cómo se sentía, a lo que Sandy contestó: “Seré honesto contigo, me siento mucho mejor que el tipo que tienes calentando en el bullpen”.

Al concluir la temporada de 1966 y a pesar de haber ganado 27 juegos por tan solo 9 derrotas con una efectividad de 1.73 y 27 juegos completos, Koufax, cansado de recibir inyecciones de cortisona en su brazo previo a cada salida al montículo, decidió dejar de lanzar. “Tengo muchos años de vida luego del béisbol y me gustaría disfrutarlos con mi cuerpo completo. No me arrepiento de ni un solo segundo de los últimos 12 años, pero de algo que me arrepentiría es lanzar un año más de lo que pudiese”, declaró Sandy Koufax aquel 18 de noviembre de 1966.





