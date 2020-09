El Campo de los Sueños|Rodillas sucias

El pasado 3 de septiembre los Yankees de Nueva York superaban 7 carreras a 6 a sus vecinos los Mets de Nueva York, cuando con un out en la novena entrada, J.D Davis conectó un cuadrangular para empatar la pizarra. Uno entrada después, el reinante novato del año en la Liga Nacional, Pete Alonso dejó tendidos en el terreno a los Mulos de Manhattan con su octavo vuelacercas de la temporada. Este partido no dejaría de ser uno más de los tantos enfrentamientos dramáticos que somos testigos cada campaña en las Grandes Ligas, si no fuera por el hecho de que, todos los peloteros de los Mets mancharon con tierra la rodilla derecha de su uniforme como tributo al miembro del Salón de la Fama, Tom Seaver, fallecido el lunes 31 de agosto por complicaciones derivadas del virus COVID-19 y quien por su singular movimiento al dirigir sus lanzamientos hacia el plato, siempre acababa con el pantalón sucio.

Tom Seaver, nacido en 1944 en California, llegó a las Grandes Ligas en 1967 reclutado por los recién surgidos Mets de Nueva York, quienes para entonces, eran conocidos como los Adorables Perdedores, por su gran imán hacia la fanaticada y sus pésimos resultados en el ámbito deportivo. En su primera campaña, Seaver fue galardonado con el trofeo al Novato del Año, gracias a una faja de 16 victorias, una efectividad de 2.76 y 18 juegos completos.

El año siguiente, Seaver volvió a ganar 16 juegos e inició una racha de nueve temporadas consecutivas con 200 o más ponches. No obstante las buenas actuaciones del joven californiano en sus dos primeras campañas, los Mets se mantuvieron en las últimas posiciones de la Liga Nacional

