El Cronista sanjuanense

Carlos Espino y el águila





Una obra emblemática de nuestro querido San Juan del Río es la escultura del águila que remata la el monumento a la Independencia, la cual fue elaborada por el escultor Carlos Espino.

Este gran escultor mexicano, nació en la Ciudad de México el 3 de mayo del año 1953.



En sus años preparatorianos (1969-1971), recibe clases de modelado con el profesor Cantú, de donde egresa con profunda convicción artística para ingresar en 1972 a la Escuela Nacional de Artes plásticas (ENAP) "San Carlos" de la Ciudad de México. La ENAP convoca a un concurso escultórico en el año 1974, en el que Carlos obtiene el primer lugar.



Animado por estos logros y en incesante búsqueda de conocimiento de la cultura del Mediterráneo, entre los años de 1974 y 1975 viaja a Italia, París, Grecia y Marruecos, países en los que observa costumbres, formas arquitectónicas, así como manejo de forma y color en las diversas manifestaciones del arte plástico. La obra de Carlos Espino se da a conocer en el interior de la República, a través de una exposición itinerante por el sureste de México, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1975. En abril de ese año realiza un busto de Sor Juana Inés de la Cruz para la ciudad de Acapulco, a solicitud de doña Margarita López Portillo, el cual fue develado por ella misma. A fines de ese año colabora con el arquitecto José Luis Ezquerra (realizador de "Las Hadas”), en la decoración de exteriores escultóricos para la residencia "Villa Coral" en Manzanillo (Colima).

Desde el 1980 y hasta el final de su vida, Carlos Espino dejó huella de la historia nacional a través de sus esculturas, en el orden monumental, ya como figuras individuales, estatuas ecuestres o bien conjuntos, colocados en plazas centrales y avenidas importantes del interior de la República y fuera de ella.



En 1981, entregó a San Juan del Río el águila que mandó pedir el entonces presidente municipal Jorge Herbert Pérez para restituirle a la columna de la Independencia, de la que careció en su cúspide por 111 años, cuando la primera fue tirada por un rayo en el año 1870. Aquella primera águila fue colocada en el año 1868, sólo permaneció dos años. El águila de Espino también es de bronce y fue colocada en 1981 cuando se cumplieron los 450 años de la fundación de San Juan del Río.

En dos ocasiones tuve la oportunidad de platicar con él, se sorprendió que le preguntara por su obra del águila de San Juan del Río y yo me sorprendí más de que me dijera que no la consideraba una de sus mejores obras pues cuando la hizo, dicho por él, no se sentía un artista sino un simple aprendiz en desarrollo y que por eso mismo no la consideraba en su curriculum. Le expresé el hecho de que su obra se encuentra en un lugar históricamente especial, que no era cualquier cosa en que estuviera allí, precisamente en el sitio que fue erigido un monumento que fue planeado para la emperatriz Carlota y que ella misma fue quien pidió se dedicara a la Independencia. En efecto, el monumento se hizo y fue inaugurado en 1866, en pleno segundo imperio. En la columna habría un busto de la emperatriz pero, cumpliendo sus deseos, fue mandada a hacer un águila que representa la libertad. Carlos se emocionó cuando le conté esta historia y otros datos, de sus ojos brotaron lágrimas.

Carlos Espino falleció el 26 de marzo de 2019 y es un buen momento para recordarlo.