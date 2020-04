El Cronista sanjuanense

No feria, no reina, no Juegos Florales





Cancelada la feria de San Juan del Río de este año 2020, por lo mismo no habrá reina y tampoco el afamado certamen de los Juegos Florales Nacionales, el evento cultural más importante del año en San Juan del Río. Pero no ha sido la única vez que todo esto se ha visto cancelado, pospuesto o continuado a través del tiempo.

Lo que conocemos como la feria en realidad son las fiestas de San Juan, una serie de eventos que se implementan para conmemorar la fecha histórica de la fundación de San Juan del Río en aquel 24 de junio de 1531, en que ocurrió la conquista española de la antigua Iztacchichimecapan para ser renombrada como San Juan del Río en honor a San Juan Bautista (santo del 24 de junio) y por el río que baña sus orillas.

La feria como tal surge en el año 1891, año en el que se celebraron por primera vez. En 2020 se cumplen 129 años del decreto para celebrar la feria de San Juan del Río. A partir de entonces se ha visto la necesidad de cancelarlas en algún tiempo durante la Revolución y en el año 1967 debido a un pleito por la elección de la reina. Hoy son canceladas debido a la pandemia del Coronavirus. Al no haber feria pues no hay reina.

La historia de las reinas se remonta al año 1923 cuando Isabel Uribe fue coronada como la primera y lo mismo, hubo también años sin reina. Si se hubiera coronado de forma consecutiva desde aquel 1923 hasta nuestros días, serían un total de 98 reinas en este 2020. Aunque la feria se empezó a celebrar desde el año 1891, no hay antecedente de que a partir de allí se haya elegido o nombrado una reina de la feria de San Juan. Es a partir de 1962 que se tiene el registro consecutivo de las reinas, contándose hasta el año 2019, 62 coronadas a través de 96 años. A colación viene el decir que la feria de 1967 tuvo que ser cancelada debido a un escándalo que llegó a mayores pues en ese tiempo se elegía a la reina por votación de los habitantes del pueblo mediante la venta de votos, dinero que además servía para reunir fondos para la realización de la feria. Resulta que hubo conato de corrupción y alguien elaboró un cheque al portador justo en el momento del veredicto final para lograr hacer ganadora a la que había perdido. Llegaron a la casa del entonces presidente municipal y lanzaron huevos, jitomates y lo que pudieron. Se determinó cancelar el concurso de reina e incluso la feria.

Otra historia que nos trae es el famoso certamen literario de los Juegos Florales, instaurados en 1965 y que en este 2020 se cumpliría 55 años. Este concurso que con el tiempo tomó renombre nacional, no siempre se ha llevado a cabo, hubo cinco años en que no se realizó. Precisamente en este 2020 se cumpliría la edición anual cincuenta de los Juegos Florales, la cual esperemos se efectúe en el 2021. Vale la pena hacer la aclaración de que no se trata de una competición de arreglos florales, no confunda usted estimado lector, es un importantísimo concurso con el que se enaltece la labor de los poetas mexicanos. Los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río, han congregado a los más selectos poetas y escritores nacionales, queretanos y sanjuanenses, convirtiéndose así en el evento literario más importante de este municipio, el cual se lleva a cabo en el marco de nuestra tradicional feria. En definitiva creo que los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río deben ser nombrados Patrimonio Cultural del estado de Querétaro, buscando su preservación.

En fin. En esta época la prioridad es la salud pública, el bien de todos. Ya celebraremos como se debe el cumpleaños de nuestro querido San Juan del Río, que en este 2020 cumple 489 años de haberse fundado.