El Cronista sanjuanense

La honra a un “niño”





Año tras año, el 16 de mayo, en la comunidad sanjuanense de La Estancia se realiza la festividad al “Niño Manuel”, oficiando la misa ante los restos de Manuel J. Campos que celosamente resguardan en una urna de cristal los habitantes, dentro del templo de la localidad. En esta celebración participa la comunidad, sus escuelas y algunos vecinos de poblados aledaños.

Con fervor se adornan calles y casas con motivos en blanco y amarillo, se hace una pequeña procesión en la que se acompaña a la imagen del difunto Manuel y la cruz; también se exhibe el relicario con sus restos mortales, para posteriormente trasladarlos al interior del templo y llevar a cabo el servicio religioso en su memoria.

Manuel Jesús Campos Loyola, nació el 24 de noviembre de 1904 en la Ciudad de México, hijo de don Pedro Jesús Campos Palma –originario de Yucatán- y de doña Luisa Loyola Fernández de Jáuregui -hija de don Bernabé Loyola, dueño de varias haciendas entre ellas Juriquilla (Querétaro)-. Tuvo siete hermanos mayores y un hermano gemelo. Su padre murió cuando Manuel contaba con dos años de edad. Su viuda se encarga entonces de administrar la hacienda conocida como La Estancia Grande, propiedad de la familia.

Esta hacienda fue edificada cerca del año 1646 por el encomendero Alonso Pérez de Bocanegra. Después de varios propietarios, pasó a ser de la familia Loyola Fernández en 1884. La administración de la hacienda pasó con el tiempo a manos del hermano Pedro José y después, para 1925, recaería en Manuel.

Para 1926, a partir de que Manuel se hace cargo de la hacienda, se destaca como una persona caritativa y bondadosa. Se preocupó por elevar el nivel sociocultural de sus trabajadores y para ello creó, entre otras acciones, una escuela dentro de la hacienda para que los niños tomaran clases por la mañana y lo mismo los jóvenes y adultos por la tarde.

En aquella época la persecución religiosa imperaba en México, los templos católicos estaban cerrados, pero esto no impedía que, con sigilo, se organizaran los fieles para llevar a cabo alguna celebración en alguna casa, so pena de ser encarcelados si eran detectados. Manuel, siendo un hombre muy religioso –él y sus hermanos fueron educados en las mejores escuelas de orientación religiosa en la ciudad de Querétaro-, enfrentaba el riesgo latente de ser descubierto al apoyar estos actos entre sus trabajadores y amistades. A la par, se desató el odio fundado hacia los hacendados y esto detonó en el despojo de sus propiedades por parte de los empleados sujetos a ellos, lo mismo que las autoridades mediante el movimiento de reparto agrario. Sin embargo, la hacienda Estancia Grande fue una de las pocas que los trabajadores adscritos no reclamaron, debido al aprecio que tenían hacia su patrón, al que cariñosamente llamaban “el niño Manuel”.

Manuel J. Campos, fue asesinado cobardemente el 16 de mayo del año 1935. A media noche de aquél día, el padre Carlos Cabrera Pedraza ofició la misa de cuerpo presente en la capilla de la hacienda, a la que acudieron los afligidos y agradecidos trabajadores, con el riesgo todos de ser encarcelados por motivo de la persecución religiosa. Su cuerpo fue inhumado en la ciudad de Querétaro por disposición de su madre.

El casco de lo que fue la casa del hacendado de la Estancia Grande, con todo y su capilla, cementerio y demás, quedó inundada dentro del vaso de la presa Constitución de 1917, que fue construida en la década de los años 60’s del siglo XX.

Con el tiempo y a través de varias vicisitudes, la población de La Estancia, que fue fundada sobre una loma adyacente a la presa más grande del estado de Querétaro, vino a prosperar en una gran comunidad del municipio de San Juan del Río, que defiende sus tradiciones y recuerda con fervor a uno de sus más queridos habitantes. Por ello Manuel J. Campos Loyola es un ilustre sanjuanense.