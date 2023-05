El cronista sanjuanense | Ángel Guerrero

Muchos conocen el parque de béisbol que lleva el nombre de este personaje, pero casi nadie conoce sobre quién era. Gracias a Sigifredo Soltero Alvídrez, amigo, aficionado a la historia y quien conoció a don Ángel Guerrero, es que conocemos sobre él.

“Conocí a don Ángel Guerrero como compañero de trabajo en la Administración de Rentas del Estado de Querétaro. Don Ángel, a quien todos llamaban El Señor Guerrero. Era moreno, de cabello negro ensortijado y algo calvo, grande de cuerpo. Yo lo veía como uno más de los compañeros de la oficina.”

Don Ángel, por una charla de ocasión, se dio cuenta de que Sigifredo estaba recién llegado de Chihuahua a San Juan del Río. En aquella plática el señor Guerrero le comentó acerca de los equipos de béisbol de aquel estado de la república: Los Dorados, de la capital Chihuahua, y Los Indios de Ciudad Juárez. Guerrero se sabía inclusive los nombres de los jugadores, sus juegos más memorables, sus mejores jugadas y hasta algunas anécdotas, cosa que impresionó a Soltero. “Las cosas que él me platicó del béisbol chihuahuense yo las conocía vagamente, pero creo que le caí bien porque por lo menos me sabía los nombres de los jugadores más destacados de ambos equipos. Me quedé con la impresión de que ese señor sabía mucho de béisbol.”

Otros compañeros de trabajo le mencionaron a Soltero que el señor Guerrero era un experto en béisbol y también que era dueño de muchas propiedades en San Juan del Río. Ambas cosas las pudo comprobar Sigifredo poco tiempo después, al ver que llegaban varios recibos a su nombre para pago del impuesto predial, el cual se pagaba en la oficina en que ambos laboraban.

Pasó el tiempo. Sigifredo dejó su empleo en la Administración de Rentas siguiendo un destino diferente, no supo más del señor Guerrero hasta que vio que le habían puesto su nombre al estadio de béisbol. “Me enteré de que don Ángel murió años después en un accidente automovilístico cuando viajaba de Uruapan, Michoacán, a San Juan del Río, Querétaro.”

Tiempo después, gracias a un amigo aficionado al béisbol, Soltero recibió de sus manos un texto que contenía datos biográficos de don Ángel Guerrero. En ese texto pudo leer que el nombre completo del señor Guerrero era José Ángel Bruno Guerrero Martínez y que había nacido en San Juan del Río, Querétaro, el 06 de octubre de 1937, que era hijo del señor Librado Guerrero Ramírez y la señora María Natividad Martínez Durán. “Recuerdo que el mismo señor Guerrero me platicó que era el mayor de una familia numerosa (tenía 9 hermanos); sus hermanas eran dueñas de una lonchería en el centro que se llamaba La Mariposa, ubicada en la calle 16 de septiembre, casi esquina con la 27 de septiembre.”

Ángel Guerrero Martínez alternaba su trabajo con el apoyo a equipos beisbolistas y la creación de la Liga Municipal de Béisbol en San Juan del Río. Trabajó como auxiliar contable en las empresas Textiles Salas y Cerillera La Central, y era el patrocinador del equipo de béisbol de la primera, donde obtuvo grandes satisfacciones para la práctica del deporte de sus amores, porque ese equipo sanjuanense llegó a jugar en la liga de la capital del estado.

Don Ángel disfrutó apoyar la práctica del béisbol en San Juan del Río, y como gran aficionado, frecuentemente presenciaba partidos de los grandes equipos mexicanos. Su favorito era los Tigres de México y, a nivel de grandes ligas, los Yankees de Nueva York. Asistió a partidos de las ligas mayores, de series mundiales y, además de Estados Unidos, visitó Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para presenciar partidos de la serie del Caribe.

Dato curioso es que Ángel Guerrero nunca jugó béisbol, pero sin duda era un apasionado de este deporte y se convirtió en un experto, gran aficionado y fue benefactor e impulsor de la práctica del “rey de los deportes” en San Juan del Río. Se sabe que el sueño de don Ángel era lograr que en esta ciudad hubiera un estadio digno donde pudiera practicarse este deporte, cosa que logró al permutar un amplio terreno en la colonia Fátima que era utilizado para jugar béisbol y era llamado 20 de noviembre, por un predio en la colonia San Cayetano que donó al Municipio con la condición de que fuera bardeado y acondicionado como estadio de béisbol.

Don Ángel Guerrero Martínez falleció el 31 de octubre de 1981. Los beisbolistas sanjuanenses siempre lo recordarán. El estadio de béisbol lleva su nombre.