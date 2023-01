El cronista sanjuanense | Destrucción del patrimonio

Hoy tocaré el tema, de nueva cuenta, sobre la destrucción consciente de bienes culturales de enorme relevancia para la historia. Nuestra reacción y actuación ante esto será determinante para el futuro. En anteriores ocasiones me he referido al saqueo arqueológico que ha ocurrido en los más de cien sitios arqueológicos que se encuentran en esta demarcación municipal, pero no habíamos visto cómo, de forma descarada, particulares arrasaran con todo un montículo para usar sus materiales en construcciones modernas. Sí, esto pasó hace unos días en la comunidad Dolores Cuadrilla de Enmedio, ubicada al sur de San Juan del Río.

Nuestro municipio tiene mucho patrimonio en situación de riesgo, no solo el arqueológico. Son reiteradas las alusiones a la Zona de Monumentos Histórico (conocida como Centro Histórico en la ciudad), a los cascos de haciendas, pinturas rupestres, entre otros, por la extracción, destrucción, modificación o remodelación sin permisos, pintas grafiti, etcétera, acciones que se ensañan contra el patrimonio cultural.

En efecto, existe normativa que deviene de los tres niveles de gobierno, a los que se suman acuerdos, convenios y demás acciones conjuntas de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional como la UNESCO e ICOMOS, cuyos principios son velar por la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural universal. Desde hace varias décadas se han abordado los conceptos señalados anteriormente en diversas convenciones, ejemplo, sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, sobre tráfico ilícito de bienes culturales y la relativa a la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Más recientemente, incluso, en la protección de los bienes culturales expoliados debido al tráfico ilícito procedentes del Patrimonio Cultural Subacuático, también sobre la protección del patrimonio inmaterial y sobre la protección de la diversidad cultural. Ahora bien, en lo que corresponde a México, se confía en la responsabilidad y el buen hacer de la normativa interna en esta materia. Aún con todo esto, el hecho cierto es que estamos viviendo una etapa de seria devastación del patrimonio. Hemos de suponer también la destrucción por catástrofes naturales, así como el saqueo para la venta de piezas arqueológicas y el tráfico ilícito de bienes culturales, entre otros.

En el tema arqueológico, por lo que toca a San Juan del Río, las noticias sobre nuevos saqueos y destrucción de sitios han sido más constantes y por lo mismo han llamado la atención. Lo sucedido últimamente en uno de los sitios arqueológicos ubicado en la comunidad Dolores Cuadrilla de Enmedio, donde se arrasó con el montículo principal de más de 10 metros de altura, para usar la piedra en construcción, es motivo de reflexión pero también de atención. ¡Criminal aniquilación deliberada de este bien arqueológico!

Podríamos seguir, pero conviene llamar la atención para que las diversas instancias gubernamentales y no, sobre todo los ciudadanos que son propietarios de las tierras donde se encuentran estos sitios, y los que viven cerca de ellos, para que se generen estrategias de protección del patrimonio. Estamos ante múltiples y hasta sistemáticos atentados, claramente intencionados, no producto de errores de cálculo ni susceptibles de calificación como daños colaterales. Estas actuaciones pareciera que pretenden acabar con bienes que son testimonio de civilización, herencia del pasado y signo de identidad de los pueblos, ese es el efecto, la causa es el desarraigo y desvinculación de la tradición. Estas invectivas no van sólo dirigidas a los propietarios de estos sitios, sino a la comunidad entera, puesto que se trata de vestigios que son símbolos que han trascendido lo meramente local al alcanzar categorías significativas a nivel nacional e incluso mundial. Muchos de los bienes objeto de destrucción, como en el caso de sitios arqueológicos, cuentan con algún tipo de reconocimiento y protección que procede de declaratorias y decretos. El problema ante el que nos encontramos es de enorme calado: hablamos de desaparición de objetos y vestigios de culturas milenarias, importantísimas para el conocimiento de la historia del ser humano.

¿Cómo podemos actuar frente a todo esto? ¿Tenemos capacidad de intervención? Aparentemente no mucha, pero realmente desde donde se puede plantear una clara concienciación respecto a la conservación del patrimonio cultural y de sus valores, es desde el terreno de la concienciación, uno de cuyos objetivos es la sensibilización hacia el patrimonio. Hay que tener en cuenta la importancia de desarrollar la curiosidad por las formas de vida del pasado y por los vestigios existentes. El objetivo debe ser conseguir que se valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como herencia cultural que hay que cuidar y legar a escala local, nacional e internacional, como riqueza compartida que debemos conocer y preservar. Conocer para valorar, valorar para respetar, respetar para conservar y transmitir, lo que sin duda contribuirá a reforzar el sentimiento de identidad, de pertenencia y de orgullo por lo recibido y por lo que legaremos a las nuevas generaciones.





