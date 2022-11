El cronista sanjuanense | Fray Felipe Galindo y las misiones de Sierra Gorda

Ya he comentado sobre la figura de fray Felipe Galindo y Chávez, religioso considerado personaje ilustre de San Juan del Río por haber sido el fundador del convento de Santo Domingo; pero su desarrollo en la región, no sólo se concentró en San Juan del Río, sino que el fondo real de su labor como dirigente de los frailes dominicos fue la pacificación y evangelización de la Sierra Gorda. Para comprender mejor, no debemos confundir las misiones fundadas por los dominicos en Sierra Gorda con las cinco misiones franciscanas que conocemos hasta la actualidad, las misiones dominicanas fueron anteriores a estas.

Gracias a investigaciones de historiadores como Beatriz Padilla Siurob y Jesús Mendoza Muñoz, sabemos sobre el trajinar de los dominicos en la región serrana y los valles del actual estado de Querétaro.

En el siglo XVI, cuando religiosos dominicos (llamados así en honor de su fundador, Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, con el fin de predicar el evangelio de Cristo) llegaron al continente americano en el año 1510, a la isla que llamaban “La Española”, actualmente dividida en dos países: Haití y Santo Domingo. De esta orden evangelizadora salieron predicadores de la talla de Antonio de Montesinos, Domingo de Betanzos y Bartolomé de las Casas, acérrimos defensores de la racionalidad de los indios.

Después, los dominicos llegaron a estas tierras allá por el año 1526, asentándose en los territorios de los actuales estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas y América Central; pero fue hasta fines del siglo XVII, en 1686, que a petición del rey español Carlos II, llegaron a tierras queretanas en donde fundaron, en poco tiempo, siete centros misionales dirigidos por Felipe Galindo y Chávez, padre provincial de Santiago de México. Estas misiones estuvieron repartidas en el corregimiento de Querétaro, las alcaldías de Cadereyta y Zimapán.

Para 1684, las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, que eran servidas entonces por agustinos, habían sido desoladas y no había quién continuará con ellas. En 1686, fray Felipe Galindo recibió la orden de hacerse cargo de esas misiones y, en ese mismo año, lo puso en práctica fundando los conventos de La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en San Juan del Río y el de los Santos Apóstoles en Querétaro, conocidos ambos simplemente como de Santo Domingo.

El virrey de Nueva España, Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve, satisfecho por las obras, intercedió ante el rey Carlos II y éste concedió licencia el 18 de junio de 1689 para que se fundara en el pueblo de San Juan del Río, un convento y hospital en donde los misioneros pudieran descansar y curarse en caso de necesidad, comenzándose de inmediato. La fundación se hizo el 26 de enero de 1690.

Para entonces, en la región de Querétaro había veintiún religiosos dominicos: siete en el convento de San Juan del Río, siete en el de Querétaro y otros siete en las misiones serranas, todos trabajando bajo la dirección del padre Felipe Galindo y Chávez.

Estos dos hospicios, que fueron elevados a la categoría de conventos formales en el año 1693. El de San Juan del Río, edificado sobre el Camino Real de Tierra Adentro, fue el punto de entrada principal hacia las misiones dominicanas de la Sierra Gorda.

Por aquel año, el padre Galindo y otros misioneros de la orden de Santo Domingo, emprendieron la fundación de misiones en la Sierra Gorda; en los primeros años del siglo XVIII, los indómitos chichimecas saquearon e incendiaron las capillas y habitaciones de los pobladores de las misiones. En 1711, los religiosos dominicos fundaron otras misiones en la sierra, pero éstas fracasaron. Fue hasta 1743 cuando el virrey Pedro de Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, dispuso que las misiones fueran entregadas a los religiosos franciscanos. Este virrey, organizó la expedición de conquista y colonización final de la Sierra Gorda de Querétaro, llevada a cabo por don José de Escandón y Helguera, que fundó también la colonia de Nueva Santander (Tamaulipas). Escandón y Helguera se convirtió así en el primer Conde de Sierra Gorda.

De estas misiones dominicas en la sierra se conoce poco. Entre ellas están las siguientes: misión de Nuestro Padre Santo Domingo de Soriano (municipio Colón); Nuestra Señora del Rosario de la Nopalera, Maconí, El Doctor y San José del Llano Vizarrón (municipio Cadereyta); Ahuacatlán, Punginguía, Coatlán, El Potrero, La Laja, Cerro Gordo, San Miguel de la Cruz Milagro de Palmas, Nuestra Señora de los Dolores de Zimapán (en el estado Hidalgo) y Santa Rosa Xichú (en el estado Guanajuato).