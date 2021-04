El cronista sanjuanense|Crónica de San Juan del Río, Querétaro

Una de las figuras poco conocidas, no sólo a nivel local sino nacional, es la figura del cronista. Refiriéndome en específico al municipio queretano de San Juan del Río, esta figura es validada por el Honorable Ayuntamiento en pleno, quienes nombran a la persona que habrá de ser el Cronista Municipal. Esta designación recae en una persona que se haya destacado por sus méritos y aportaciones a la cultura de la región.

La recopilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio es la principal labor del cronista. Escribir, reescribir y registrar los sucesos, el acontecer trascendental del presente sin olvidar el pasado, para dejar constancia en el futuro, debe ser también su cometido. El cronista debe meterse a los archivos, debe investigar e interpretar la historia para poder, a su vez, difundirla a los demás.

Un sinfín de temas son los que se deben abordar, siempre tratando de refrescarlos para su divulgación en pro de fincar identidad entre los ciudadanos.

El 14 de septiembre de 2017, el Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río tuvo a bien nombrarme Cronista Municipal de este lugar al que amo, tierra en la que me he desarrollado y para la que he dedicado mis esfuerzos en la difusión de su patrimonio cultural e histórico. Este empeño, estoy completamente seguro, seguirá en mí por lo que me reste de vida, pues San Juan del Río es mi pasión.

Hace tres años, el 3 de abril del año 2018, presenté ante el público lo que sería mi primer libro titulado “Crónica de San Juan del Río, Querétaro”; fue lanzado en el marco del 171 aniversario de que se otorgó el título de Ciudad a la entonces Villa de San Juan del Río.

Ese trabajo literario fue gratificante pero no fue exclusivo del que esto escribe, no lo quise así. Involucré a varias personalidades que tuvieron a bien aceptar la invitación que les hice para incluir ciertos apuntes que consideraran sus mejores trabajos. Es así como se integraron Felipe Cabello Zúñiga, José Luis Hernández Peña, Felipe Muñoz Gutiérrez, Sigifredo Soltero Alvídrez, Fernando Roque Soto Martínez y José Manuel Velázquez Álvarez, quienes presentaron escritos basados en sus vivencias personales, en su trabajo como investigadores, entre otros, quienes a través del tiempo y por diversos medios han dado a conocer sus obras, sobre todo con la facilidad que ofrece en nuestros días la era digital. De ellos conozco su trabajo y su cariño inmenso por este terruño.

Este libro integra hechos trascendentales para la historia, cultura, tradiciones y costumbres de San Juan del Río, pero además contribuye a la historiografía del estado de Querétaro mediante la crónica. Se agotó en pocos meses pues tuvo un tiraje de mil ejemplares, pero está a disposición de forma digital para todo el mundo a través de la página oficial del Municipio de San Juan del Río: www.sanjuandelrio.gob.mx, junto con otros volúmenes muy interesantes.

Valga este conducto para invitar a los lectores a la presentación conmemorativa de este libro que podrán disfrutar el próximo jueves 8 de abril de 2021, a las 19:00 horas, a través de Facebook Live @ceart espacio brindado por el Centro de las Artes de Querétaro, adscrito a la Secretaría de Cultura del gobierno estatal.

Termino estas líneas no sin antes recordarles que tenemos una gran conmemoración en San Juan del Río, el aniversario 174 de que la Legislatura de Querétaro le concedió el título de Ciudad el 3 de abril de 1847, tiempos difíciles para la nación pues se vivía la última etapa de la guerra de México contra los Estados Unidos, en la que nuestro país perdió la mitad de su territorio.

En fin. Las historias, crónicas y relatos se siguen escribiendo, esto no para.