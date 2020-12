El Espectador | La demanda contra Televisa sigue viva

Televisa reconoce que se presentó una demanda colectiva de accionistas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York alegando violaciones de la ley de valores en relación con declaraciones supuestamente engañosas y omisiones en las divulgaciones públicas de la compañía mexicana, el 5 de marzo de 2018.

“La demanda alega que la Compañía y dos de sus ejecutivos no revelaron la supuesta participación en actividades de soborno relacionadas con ciertos ejecutivos de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y no revelaron de manera errónea las debilidades en el control interno de la Compañía sobre sus informes financieros. al 31 de diciembre de 2016”, confirma la empresa de Emilio Azcárraga Jean a través de un reporte financiero presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.

“El 17 de mayo de 2018, el Tribunal designó a un demandante principal para la clase de accionistas putativos. El 6 de agosto de 2018, el demandante principal presentó una queja enmendada. Acto seguido, la Compañía presentó una moción para desestimar la queja enmendada. El 25 de marzo de 2019, el tribunal emitió una decisión negando la moción de la Compañía de desestimar, sosteniendo que las acusaciones del demandante, de ser ciertas, eran suficientes para respaldar un reclamo. Las partes han comenzado a intercambiar materiales de descubrimiento y el proceso de descubrimiento continuará a lo largo de 2020. El 8 de junio de 2020, la corte emitió una decisión denegando la certificación de clase basada en la insuficiencia del representante de clase propuesto. El 29 de junio de 2020, el tribunal emitió una decisión que otorga la certificación de clase a un nuevo representante de clase. La Compañía solicitó permiso para apelar la orden del Tribunal de Distrito. El 6 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos denegó la solicitud de permiso de Televisa para apelar la orden de certificación de clase del Tribunal de Distrito”, resumen sus representantes.

El tema legal es complejo y continúa. Televisa continúa creyendo que la demanda, y las alegaciones y reclamos materiales en la misma, no tienen mérito y tiene la intención de continuar defendiéndose enérgicamente contra la demanda.

“Con respecto a las acusaciones del demandante con respecto a la FIFA, un abogado externo investigó durante mucho tiempo las circunstancias que rodearon la adquisición por parte de la Compañía de los derechos de los medios de comunicación latinoamericanos para la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2030 y no descubrió ninguna evidencia creíble que pudiera formar la base para la responsabilidad de la Compañía o de cualquier ejecutivo, empleado, agente o subsidiaria de la misma. En particular, la propia Compañía no efectuó ningún pago a ninguna persona de la FIFA y de ninguna manera conoció ni aprobó ningún pago de un tercero a ninguna persona de la FIFA. La Compañía también observa que ninguna agencia gubernamental ha iniciado procedimientos en su contra”.