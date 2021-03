El mundo del inglés | Actitud adecuada en los problemas en negocios

El ámbito de los negocios es como la rueda de la fortuna de las ferias: hay subidas y bajadas constantemente. Las bajadas (adversidades) pueden ser de diferente índole, internas, propias de la empresa y que pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, no darle al blanco al ciento por ciento en los resultados que los superiores esperan de uno; o aún algo común, errores que emanan del desempeño propio de uno donde éstos pueden ser errores de cuatro tipos: triviales, graves, muy graves o irreparables. Así mismo, también existen factores externos que involucran terceras partes: retraso de entrega de materias primas o producto final, entrega en tiempo pero con fallas, con colores, códigos, tolerancias erróneas, etc. Las consecuencias pueden resultar, dependiendo del calibre de la empresa, en pérdidas de millones de pesos o dólares. No es una exageración. Lo he vivido en empresas en las que he capacitado al personal de las mismas en el aprendizaje del idioma Inglés donde. Por mencionar una anécdota, el proveedor no entregó las materias primas en tiempo. La empresa receptora de las materias primas no pudo terminar el producto, ni en tiempo, ni en forma a una empresa de carros europeos de lujo. Cada día que transcurría así, le costaba a la empresa que no entregaba el producto, 25 mil dólares de acuerdo a las políticas del contrato.

Como en todos los negocios hay problemas de todo tipo: tamaño y costo. Una vez dado el problema, un factor de alta relevancia para resolver el mismo es la actitud con la que cada individuo encara la solución al mismo. Si uno se va a dormir pensando en el problema mientras cada noche mientras éste perdure, no es la actitud adecuada de intentar dar una solución. Además de que se está restando descanso a la mente y organismo. Como consecuencia, la salud empieza tomar un declive provocando así un rendimiento disminuido en las responsabilidades laborales. Una actitud adecuada involucra un análisis profundo del problema hasta llegar a la raíz. Después, hacer un diagnóstico de las consecuencias; tal vez se deba cambiar de proveedor, tal vez se tenga que ir algún empleado responsable de un área que no ha arrojado las expectativas y resultados previamente establecidos. Definitivamente tomara tiempo en resolverlo y como consecuencia le costará dinero a la empresa. La mejor actitud, de manera civilizada, consciente y analítica es Al toro por los cuernos (Take the bull by the horns) evitando, a toda costa, no involucrar a las personas de las áreas responsables mediante trabajo colaborativo y en equipo (team work). De esta manera, nadie tendrá que interrumpir sus noches de descanso en una parte del día que no está diseñado para pensar en dar soluciones a problemas del trabajo sino para dormir y conseguir un descanso reparador para estar listo al siguiente día.

FRASES DE USO COMÚN EN INGLÉS EN LOS NEGOCIOS

Money or finance management = manejo o administración del dinero

Time management = administración del tiempo

Problem solving = solución de problemas

Get back on track = ponerse al corriente (de acuerdo a lo inicialmente planeado)

Get off track = desviarse a salir del tema

Whatsapp y celular: 442- 11-22-866