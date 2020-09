El mundo del inglés | Frases comunes en los negocios

La habilidad de persuadir y convencer a otros es una herramienta fundamental en el entorno de los negocios. La adecuada presentación de propuestas basadas desde una plataforma de objetividad y transparencia representa el inicio de una potencial relación entre proveedor y cliente por mucho tiempo.

Importante resulta, también, manejar la terminología básica en la comunicación entre estas dos entidades a través del idioma Inglés cuando se trata de empresas transnacionales.

En la medida que las propuestas (escritas o de manera verbal, presencial o a distancia incluyan expresiones propias de los negocios), será mucho más fácil compartir las ideas.

A continuación presento una lista de cinco expresiones de uso del día a día en los negocios que, además de transmitir mensajes con claridad, reflejan profesionalismo de aquellos que las integran en su forma de comunicación. Las dos primeras son similares.

Back to square one

Comenzar desde inicio. Se usa, generalmente, cuando alguna parte del proceso fue rechazada, o cuando las políticas no están del todo claras.

Back to the drawing board

Ees necesario iniciar de nuevo con un nuevo plan, un esquema diferente.

Bring someone up to speed

Para dar información actualizada al personal, o una persona en particular de la empresa o de otras empresas.

Get down to business

Generalmente se usa cuando las presentaciones han sido concluidas; significa, “Comencemos y concentrémonos”

Be on the same page

Significa que dos o más personas comparten la misma opinión y que por lo tanto están de acuerdo y el proceso va viento en popa. Es posible usar esta expresión en forma contraria cuando las mismas personas no están de acuerdo.

