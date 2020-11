El mundo del inglés | La actitud adecuada en problemas de negocios

Algunos problemas que puede surgir dentro de los negocios es no darle al blanco al ciento por ciento los resultados que nuestros superiores esperan de uno; o aún algo común, errores que emanan del desempeño propio de uno donde éstos pueden ser errores de cuatro tipos: triviales, graves, muy graves o irreparables, asimismo, también existen factores externos que involucran terceras entidades: retraso de entrega de materias primas o producto final, entrega en tiempo pero con fallas, con colores, códigos, tolerancias erróneas, etc., las consecuencias pueden resultar, dependiendo del calibre de la empresa, en pérdidas de millones de pesos o dólares.

Como en todos los negocios hay problemas de todos tipos, tamaños y costos en la misma proporción. Una vez dado el problema, un factor de alta relevancia para resolver el mismo es la actitud con la que cada individuo encara la solución al mismo, si uno se va a dormir pero no duerme pensando en el problema mientras éste perdure, no es la actitud adecuada además de que se está restando descanso a la mente y organismo de uno y la salud empieza tomar un declive.

Una actitud adecuada es llevar a cabo un análisis profundo hasta llegar a la raíz, después, hacer un diagnóstico de las consecuencias; tal vez se deba cambiar de proveedor, tal vez se tenga que ir algún empleado responsable de un área que no ha arrojado las expectativas y resultados previamente establecidos. Definitivamente tomara tiempo en resolverlo y como consecuencia le costará dinero a la empresa. La mejor actitud, de manera civilizada, consciente y analítica es Al toro por los cuernos (Take the bull by the horns), y de esta manera nadie tendrá que interrumpir sus noches de descanso en un momento que no está diseñado para pensar en soluciones a problemas del trabajo.





