El mundo del inglés | Presente continuo para expresar futuro

La primera se usa para describir los acontecimientos que están ocurriendo al instante; por ejemplo, la actividad que, tu amigo lector, estás haciendo ahora: I’m reading an interesting article of Diario de Querétaro Newspaper. El segundo uso es para describir acciones que, aunque no se estén realizando en el momento, las hacemos con frecuencia debido a que comprenden un periodo de tiempo y, por consiguiente, pertenecen al tiempo presente. Si actualmente estás trabajando en un proyecto (del trabajo, de la escuela, o de otra índole), que no necesariamente lo estés realizando en el momento, pero que regresarás a esa actividad dentro de un horario, también se usa el tiempo presente continuo. Tomemos como caso ilustrativo un tratamiento dental que lleve varias citas. Entonces, no aceptas más compromisos los lunes de 7 a 8 de la noche porque estás acudiendo al dentista: I’m having an appointment with my dentist from seven to eight in the evening on Monday. (Voy a tener una cita con mi dentista de 7 a 8 pm los lunes). Sin embargo, el tercer uso, los estudiantes de inglés de México suelen olvidar o desconocen, es para expresar acciones que serán llevadas a cabo en un futuro relativamente corto. ¿Cómo saber si esta estructura implica presente continuo o futuro? Para diferenciar, o transmitir un mensaje en futuro, el presente continuo de be terminar con palabras que indiquen la precisión del futuro, las cuales, entre muchas, son: this evening (hoy en la tarde) tomorrow (mañana); in five minutes (en cinco minutos) in an hour (en una hora); next week (la semana que entra); next month (el mes que entra); in a little while (en un rato). Ejemplos:

I’m taking a class online this evening. = Voy a tomar una clase en línea en la tarde.

I can’t talk to you now. I’m meeting with a friend at the mall in an hour. No puedo platicar contigo de momento. Me voy a reunir con un amigo en el centro comercial en una hora.

Pablo is so excited. He’s retiring next year! Pablo está tan contento. Se va a jubilar el año que entra.

También, se pueden usar horas aproximadas o exactas. Ejemplos:

I’m meeting with a client online at six o’clock. Voy a tener junta con un cliente en línea a las seis en punto

The movie is starting at about seven o’clock. La película va iniciar como a las siete.

Otro uso es cuando uno quiere realizar una actividad después de otra:

I’m doing the dishes after dinner. Yo voy a lavar los trastos después de comer.

I’m taking a week off to the mountains after school is over. Me voy ir de vacaciones a las montañas una semana después que termine la escuela.

Sólo recuerda mostrar un indicativo del futuro al final de tu oración en presente continuo, y ya está en futuro. Otra cosa importante es que en el inglés cotidiano se usa con mucha frecuencia.

Me despido, amigo lector, con la siguiente pregunta; What are you doing tomorrow around seven in the evening?





Soy Arturo Cortés. Doy clases en Zoom. 442-11-22-866