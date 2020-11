El mundo del inglés|Niños aprenden inglés más rápido que adultos

Hoy en día, hay varias generaciones que, prácticamente nacieron con un celular y con Internet a su disposición. En ese sentido, los más jóvenes no requieren de manuales, ni de tutoriales para entender el funcionamiento de la tecnología más actualizada. Cuando se trata de idiomas extranjeros, particularmente el inglés, ocurre lo mismo: los niños aprenden muy rápido en relación al proceso de aprendizaje de un adulto, de hecho, especialistas en la materia, recomiendan que, de alguna manera, los adultos debieran aprender de la misma manera que aprenden los niños.

El hecho es que los niños son como “esponjitas” que absorben cualquier tipo de conocimiento sin límites, comparto la apreciación al respecto de la Licenciada en Psicología, Laura Méndez Camacho, ella sostiene que son varias los factores a favor de los niños para aprender inglés, mismos que, de manera inversa, funcionan como desventajas para los adultos, afirma que una pieza medular para el rápido aprendizaje en la niñez es que en esta temprana etapa de la vida no existe ni pena, ni vergüenza de intentar. Laura Méndez añade: “En el desarrollo estructural mental de los niños, el cumulo de experiencias es limitado y por lo tanto, en su concepción de la vida no existen los prejuicios, ni el miedo a equivocarse o hacer el ridículo; su personalidad está abierta para adquirir conocimientos. Los niños son espontáneos, libres y flexibles”.

Como docente de la enseñanza del idioma inglés, he experimentado que aquellos alumnos que han tenido problemas para aprender inglés y que no avanzan del nivel básico es porque reprimen se personalidad por el temor a equivocarse. Los alumnos que comenten errores, especialmente en la productividad oral, son los que me dan herramientas para ayudarlos mediante correcciones en aquellas circunstancias donde los errores son graves.

