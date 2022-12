El salario mínimo en aumento

El salario mínimo no había aumentado desde hace cuatro décadas. Supuestamente José López Portillo iba a defender el peso como un perro, Miguel de la Madrid Hurtado dijo que no iba a dejar que México se deshiciera entre sus manos y don Carlos Salinas de Gortari con su típica frase: “ni los veo ni los oigo” que hoy nos ha de ver y escuchar perfectamente hasta retumbarle sus oídos. Tampoco con Ernesto Zedillo hubo un verdadero cambio, ni mucho menos con Vicente Fox, expresando que los mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer, hasta el: “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón quien no se preocupaba por el pueblo, pero si por su Secretario de Seguridad Pública al que defendía a capa y espada. Y, por último, el gran Enrique Peña Nieto que recorrió su sexenio sin pena ni gloria.

Andrés Manuel López Obrador ha aumentado por cuarta ocasión el salario mínimo. Desde 2019, con la inclusión de la zona libre de la frontera norte, el mínimo pagado a los trabajadores en la mayoría del país incrementó a 102 pesos (incremento del 16%) y en el norte del país a 176 pesos (incremento del 100%) respecto a 2018. En 2020 el aumento fue de 20%, en 2021 de 15% y en 2022 de 22%. Con el este incremento, el salario mínimo general pasará de $172.87 a $207.44 diarios, mientras que el salario mínimo de la zona de la frontera norte subirá de $260.34 a $312.41 diarios. Por todos estos cambios positivos, México pasa de la posición 16 a la 7ma en el ranking de países de América Latina, según datos de la CONASAMI.

Este cambio es un tema urgente en el país, afortunadamente los trabajadores recibirán un salario mucho más digno a partir de enero. El incremento representa 5 kg más de frijol, 4.6 de huevo y 10.2 de tortilla, por lo que los mexicanos podrán gozar de una mejor dieta y calidad de vida en general.

¿El aumento salarial no disparará la inflación? Algunos ciudadanos están preocupados por el hecho de que este cambio represente una posible inflación; sin embargo, el equipo de nuestro presidente asegura no afectará en lo más mínimo. López Obrador está trabajando en un plan antiinflacionario en el cual destinará subsidio de más de 300 mil mdp para que no aumente el precio de las gasolinas y diésel.

Me parece aberrante que los mandatarios en sexenios anteriores no pudieran lograr un cambio verdadero en cuanto al salario mínimo. Tan solamente en el Estado de Querétaro se ha vuelto un lujo y un sueño irreal adquirir cualquier tipo de propiedad, ya sea casa y departamento, aun cuando los ciudadanos tienen buenos puestos de trabajo, por ejemplo, en contabilidad o en la abogacía. Así quienes se dedican a labores como a la limpieza o en atención al cliente, tengan un estilo de vida precario. Ahora podrán gozar de una mejor calidad de vida quienes le dedican honestamente sus servicios a este país.





Fuente: CONASAMI