El Teatro de la República

PRIMER ACTO. TIEMPOS DE RECONCILIACIÓN. Y siguiendo con los deseos políticos para este 2020, le deseamos al Presidente de la República mucha prudencia, capacidad y oficio político para lograr tender puentes de entendimiento con todos los demás actores políticos. En suma, le deseamos la serenidad e inteligencia necesarias para encabezar con éxito una cruzada por la unidad y la reconciliación nacional que culmine con un proyecto común en el que verdaderamente descanse el futuro del país. Entendemos que eso es precisamente lo que busca, y hacemos votos para que encuentre la manera de lograrlo. En los últimos años la enconada lucha por el poder en México ha generado arraigadas discrepancias y profundas divergencias que han provocado un clima de confrontación y han alterado el ambiente político nacional. Tal atmósfera de continuo enfrentamiento ha venido dejando una secuela de resentimientos que hoy es indispensable eliminar. La tarea de reconciliación nacional es esencial para alcanzar el éxito en la aplicación de la política de gobierno y en la construcción de un país triunfador. En este momento el tiempo de México es de reconciliación. La pluralidad impone respeto a las diferencias, pero dicha pluralidad carece de eficacia democrática si no se tienden, a su vez, los puentes de entendimiento que permitan en algunos casos eliminar las divergencias y en otros consensarlas. El ejercicio democrático del poder público exige una vocación al diálogo y al encuentro de las ideas que, por encima de posiciones fanáticas y mesiánicas decisiones, atienda a la diversidad social de nuestro país.

SEGUNDO ACTO. ENCUENTRO PONDERADO, RACIONAL Y CRÍTICO. No podemos perder de vista que allende la pluralidad y alternancias nuestro sistema político es eminentemente presidencialista. Por ello, el titular del Ejecutivo es el primer obligado a escuchar y a estrechar lazos de armonía con los demás poderes de la Unión y con todos los partidos políticos, sectores sociales y grupos económicos que integran la nación mexicana. Sin embargo, todos debemos participar en este esfuerzo desde nuestras distintas trincheras. En este sentido, tanto los que votaron por AMLO como los que no lo hicieron, deben sumarse en un esfuerzo común de encuentro ponderado, racional y crítico. No creemos en el argumento del beneficio de la duda, pero si compartimos la idea de coadyuvar, crítica y propositivamente en un proyecto nacional siempre que éste sea ambicioso, respetuoso e incluyente. Para ello el Presidente de la República debe dar el primer paso y de corazón le deseamos que lo pueda hacer inteligentemente.

TERCER ACTO. SEMIPARLAMENTARISMO. Finalmente, y como en múltiples ocasiones lo hemos manifestado, deseamos que en el 2020 nuestro país inicie el transito del obsoleto régimen presidencialista que nos rige a uno más concurrente en la toma de decisiones. En las actuales condiciones políticas que vive el país, nuestro sistema de gobierno resulta disfuncional. Por un lado, los elementos esenciales de nuestra estructura del poder público - presidente de la República y Congreso de la Unión - han perdido su capacidad de entendimiento; y, por otro lado, los partidos políticos, cuya función primordial es actuar como conectores entre el régimen y la sociedad civil, prácticamente se han desarticulado de esta última. La crisis institucional a que nos referimos se presenta, paradójicamente, cuando ha operado la alternancia democrática.

TRAS BAMBALINAS. NOTARIOS. El día de ayer se llevó a cabo la Asamblea del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro con la asistencia de 98 de los 108 fedatarios que organizados en 54 notarías lo integramos. Se eligió como nuevo Presidente de la Directiva al Notario Francisco Guerra Malo, a quien deseamos mucho éxito en su gestión. Asimismo, agradecemos al presidente saliente, Notario José Luis Gallegos Pérez, el excelente trabajo realizado. Como en cualquier gremio, el secreto está en la vocación de servicio, la unidad, el compromiso y el trabajo. Y estamos ciertos que ahí seguirán.

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com