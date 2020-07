El Teatro de la República

PRIMER ACTO. JUSTICIA SELECTIVA. La manera en la que se ha venido cocinando el proceso en contra de Emilio Lozoya Austin, ex Director General de PEMEX, desnuda diversas cuestiones que si bien lamentablemente se han vuelto cotidianas, no dejan de exhibir la perversa fragilidad de nuestro maltrecho andamiaje jurídico-político. En primer lugar, la danza de cifras confirma que la corrupción es un cáncer que surgió con el sistema y lleva décadas expandiéndose. Es quizá el elemento más democrático de nuestra tradición política, pues es indiferente a ideologías, partidos, gobiernos, poderes, niveles, alternancias o épocas. Como la humedad ha permeado en todo y aparentemente a casi todos. En segundo término, hace acto de presencia la impunidad. Ante la avalancha de acusaciones y evidencias, resulta francamente ridículo el espectáculo del enjuiciamiento de una sola persona. Además, y a diferencia de otros países también proclives al moche, en México se procesa por corrupción a muy pocos y muy tarde. Tercero, es nítido el manejo político-electoral de las instancias de inteligencia, procuración e impartición de justicia, por lo que la justicia mexicana es políticamente selectiva.

SEGUNDO ACTO. ACOSTONES INTERNACIONALES. En cuarto lugar, vemos que las relaciones internacionales se rigen por criterios de mera conveniencia. Si bien hace décadas fueron ideológicas y luego económicas, actualmente las razones que determinan la colaboración entre las naciones se reducen al interés político coyuntural. Ya no hay matrimonios, ni siquiera amasiatos entre los países del orbe, lo de hoy son los “acostones” internacionales. Si me conviene lo aprehendo y extradito, si no hay rédito político entonces especulo o solo proceso e incluso libero. Inclusive hago obsequios con “timing” político.

TERCER ACTO. MERCADO DE CONCIENCIAS. Otro secreto a voces es el mercado de conciencias en que se ha convertido nuestro Congreso de la Unión. Que va del “apoyo” por no asistir a una sesión o abstenerse en una votación, a la abierta compra de votos o bien de adhesiones para dejar una fracción parlamentaria e incorporarse a otra. ¿De qué sirve pues que se exija a los partidos políticos registrar su ideario, cuando con las alianzas se desdibuja toda ideología y, además, en cualquier momento se puede renunciar a la militancia para adherirse a otra corriente exactamente opuesta inclusive e incluso siendo legislador plurinominal o - dizque de partido -? Por ahí señalan que hasta apartamentos sobre el cotizado Paseo de la Reforma se “pagaron” a legisladores de diversas fuerzas políticas por su cabildeo en favor de las denominadas reformas estructurales. De hecho un famoso columnista refiere que en aquellos años a la emblemática avenida se le llamó “Paseo de las Reformas”.

TRAS BAMBALINAS. QUERÉTARO Y NUEVO LEÓN. De las 15 gubernaturas que se disputan el próximo año MORENA dice estar arriba en 13 - Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas -. Solo escapan a las expectativas guindas Querétaro y Nuevo León. En este último, la elección será a tercios o incluso pudiera ser a cuartos, lo que le dará posibilidades prácticamente a todos. Y en Querétaro, considerando que será una elección entre dos - PAN vs MORENA -, la cosa se va a poner interesante. De ahí que ya se empieza a calentar la plaza de ambos lados. La duda es, ¿la peleará MORENA como la joya de la corona o bien la dejará pasar por la histórica conveniencia de acreditar una elemental pluralidad?

