El Teatro de la República

PRIMER ACTO. SANITIZACIÓN DEL GABINETE. El problema no son los desencuentros al interior del gabinete federal, los ha habido, hay y habrá siempre, así es la lucha por el poder, lo delicado es que no se resuelvan y terminen por costar una renuncia tras otra, con el natural desgaste administrativo y político que implican. ¿De quién es la responsabilidad de guardar los equilibrios en el Olimpo de la 4T? Sin lugar a dudas, en primerísimo lugar del propio Titular del Poder Ejecutivo. En un régimen exageradamente presidencialista como el nuestro, hasta la pregunta sobra. Sin embargo, pareciera que al Presidente López Obrador se le resbala esta responsabilidad. En su personal concepción de la política y del poder, se convierte en enemigo todo aquel que no se pliega a rajatabla a sus percepciones - que hay que adivinar - o a sus dictados - que hay que interpretar -. Evidentemente, quienes más cerca están del oído presidencial han aprendido a utilizar esa intolerancia para “sanitizar” al equipo, depurándolo de aquellos que si bien han sido apóstoles de AMLO, no forman parte de las cortes de Palacio.

SEGUNDO ACTO. BALCANIZACIÓN DE LA 4T. Pero es innegable que esta manera de conducirse les va a costar mucho políticamente hablando al mediano y largo plazo. La balcanización de la 4T es un fenómeno inevitable, paradójicamente el poder divide más de lo que suma, pero esto les está sucediendo muy pronto. En otras experiencias de poder se dio al 4º o hasta el 5º año. Y repasemos algunos ejemplos. Las diferencias ente Yeidckol Polevnsky y Ramírez Cuellar en MORENA. La bronca del virrey poblano Miguel Barbosa y del tlatoani tabasqueño Adán Augusto López con el cada día más devaluado subsecretario López Gatell. Las pifias y renuncias en el gabinete federal. El pleito entre la FGR y la UIF. Las pésimas calificaciones de los mandatarios estatales emanados de MORENA. Todos esos acontecimientos, si bien son parte de la curva de aprendizaje de la 4T, exhiben la fragmentación del proyecto de AMLO. Lo cierto es que muchos empiezan a buscar como bajarse del camión porque no comparten el destino, la ruta o hasta la manera de conducir del chofer. E, incluso, hay quienes solamente están desmarcándose del chafirete por si desbarranca la nave.

TERCER ACTO. COMPETITIVOS. En este contexto, será interesante ver cómo se resuelven las candidaturas en MORENA. Según los números actuales, no obstante el desgaste del Gobierno Federal, todo indica que la popularidad que mantiene AMLO le dará a MORENA para llevarse la gran mayoría de las 15 gubernaturas que se disputarán el próximo año y para seguir partiendo el queso en San Lázaro. Cabe recordar que en el 2018 más que por un proyecto la gente votó por la promesa de erradicar y castigar a los corruptos. Así que, en cierto modo, una parte de dicha oferta política se sigue cumpliendo y es suficiente para que le ratifique su apoyo a AMLO un universo importante de quienes por él sufragaron. Obviamente, hubiera sido ideal un buen gobierno, más conciliador con los sectores sociales que no le son afines, autocritico y consistente, no obstante, hay lo que se ve y aun así serán muy competitivos en todos los frentes políticos en la próxima elección.

TRAS BAMBALINAS. KOOL-AID MAN. Los tricolores queretanos invitan a Osorio Chong a visitar Querétaro. Perverso personaje quien más que el Señor Kors es el Kool-aid Man. Fue un pésimo Gobernador de Hidalgo y un inútil Secretario de Gobernación, y es un estéril Senador de la República; sin embargo, su más célebre y triste papel es en el ámbito de la traición. Porque puedes haberlo sido todo… y en realidad no ser nada.

