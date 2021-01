El Teatro de la República

PRIMER ACTO. ATOMIZACIÓN DEL SUFRAGIO. Nada es casual. La proliferación de candidat@s que competirán por el Gobierno de Querétaro es una apuesta electoralmente arriesgada, cuyo inevitable efecto será restar legitimidad a quien obtenga el triunfo. Sin lugar a dudas, la atomización del sufragio entre 9 candidat@s habrá de beneficiar a alguien, la pregunta del millón es: ¿a quién? En el bando azul hay absoluta certeza de que la pulverización del voto será en su beneficio. Estiman que el voto duro para Mauricio Kuri es suficiente para prevalecer en un escenario tan plural. Sin embargo, los de guinda prevén exactamente lo mismo. Solo el resultado resolverá el dilema.

SEGUNDO ACTO. LEGITIMIDAD Y GOBERNABILIDAD. Y respecto al asunto de la legitimidad, que finalmente aterriza en las pistas de la gobernabilidad, es un hecho que quien gane no alcanzará la mayoría absoluta - la mitad más uno de los sufragios -; en el mejor escenario, obtendrá un 40% de los votos, lo que implica que 6 de cada 10 electores no sufragaron por su proyecto y, en cierta forma, no lo soportan. En una lógica conscientemente democrática, esto obligaría a integrar un Gobierno si no efectivamente plural, cuando menos variopinto que sume visiones diversas.

TERCER ACTO. CHEQUE EN BLANCO. No obstante, esto nunca se da porque en México aplicamos la filosofía del “cheque en blanco”, en función de la cual el ganador de una elección, ya sea por un pelito de rana calva o un bajísimo porcentaje, como en la pirinola toma todo. Pareciera que más que prevalecer en un ejercicio democrático se sacó una rifa. Y así hacen los huevos al gusto durante 6 años, con una discrecionalidad que termina por parecerse a la arbitrariedad.

TRAS BAMBALINAS. RESPETO Y PROPUESTAS. Celia Maya ya ha acreditado que se conduce como una candidata respetuosa. Aunque nunca había competido capeada con la gracia de Palacio Nacional. Veremos si eso no cambia el estilo. Y Mauricio Kuri es un hombre también respetuoso cuyas subidas al ring político han obedecido más a la necesidad que al gusto o estilo. Ojalá ambos se conduzcan decente y propositivamente, con ello abonarían mucho a hacer transitable un proceso electoral que llega a una ciudadanía que sigue sumergida en el temor e incertidumbre por los riesgos sanitarios y efectos de una pandemia que no da tregua.

