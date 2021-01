El Teatro de la República

PRIMER ACTO. QUICO. Es una jugada interesante la doble inscripción de Carlos Villagrán Eslava - quien como “Quico” fuera uno de los inolvidables personajes del exitoso programa humorístico “El Chavo del 8” -, tanto como precandidato al Gobierno de Querétaro como a la Alcaldía del municipio capital, formalizada el pasado fin de semana por el partido con registro local “Querétaro Independiente”. Se sabe que esta franquicia política negocia con Mauricio Kuri su postulación como candidato a Gobernador. Y aquí hay que tener cuidado, no se trataría de una alianza o coalición, sino de lo que la ley electoral queretana define como “candidatura común”.

SEGUNDO ACTO. CANDIDATURA COMÚN. Según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, existe una candidatura común cuando, sin mediar coalición, dos o más partidos postulan al mismo candidato. Y tiene sus reglas específicas. Cada partido conserva sus derechos, obligaciones y prerrogativas; los gastos de campaña se acumulan sin poder excederse el tope a un sólo partido; tanto en propaganda como en la boleta cada partido aparece con logo propio; y, lo más importante, sí se acumulan los votos en favor del candidato común.

TERCER ACTO. ¿CONVIENE? Desde el punto de vista administrativo-electoral una candidatura común sería como una coalición light. Suma pero no integra. Hay quienes estimas que puede confundir, y otros piensan que el solo hecho de aparecer más de una vez en la papeleta da cierta ventaja para captar la atención del indeciso. En la práctica es casi imposible determinar, cuando ha ocurrido, qué efectos tuvo en realidad. Es una apuesta. ¿Conviene a Kuri? Eso depende de qué le pidan a cambio. A los de Querétaro Independiente pareciera sí convenirles, pues el nombre Mauricio Kuri trae un elevado nivel de conocimiento y, lo que es más importante, de opinión favorable en Querétaro. Así que puede ser un vehículo seguro para mantener su registro local, esto es, para que no cierre la franquicia. Pero por si las moscas, ya traen a Quico como Plan B. Pronto sabremos qué pasará con esa jugada que más que a Kuri es del interés y resorte de los del partido local. Aunque la política siempre es incierta y no deberá de sorprender si finalmente Quico aparece jugando otra posición. Finalmente lo que sí es un hecho es que ya posicionaron al señor Villagrán en el espectro político queretano y algo también en el nacional.

TRAS BAMBALINAS. SIN SORPRESAS. Por lo pronto, salvo lo de Quico, pocas sorpresas ha habido al registro de las precandidaturas en Querétaro. Están los que se sabía que querían y podían estar. A ver cómo se vienen las reacciones de quienes no sean favorecidos por las selecciones en los partidos y, en su caso, las operaciones cicatriz, que sin serlo formalmente, son ya en la práctica importantes etapas en la cocción de las candidaturas y, en ocasiones, de los resultados.

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com