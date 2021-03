El Teatro de la República

PRIMER ACTO. GOBIERNOS UNIPERSONALES Y CASI OMNIPOTENTES. Aproximándonos a la mitad del camino, se puede decir que venció el plazo para el cumplimiento de las promesas. Y nuevamente la evidencia arroja que los resultados le quedan a deber a las expectativas. Es el déjà vu sexenal. ¿Por qué es tan difícil gobernar eficientemente a México? Sin duda, somos una nación compleja en muchos sentidos, con una identidad propia pero incontables abismos, culturalmente diversa pero presa de atavismos y complejos históricos, sobrada de recursos pero sumida en la desigualdad. Quizá el problema es sistémico. En lo político copiamos a los norteamericanos un presidencialismo que transformamos en una tiranía sexenal. Por la vía democrática construimos gobiernos unipersonales y casi omnipotentes, para luego dolernos de la falta de democracia en el ejercicio del poder público. Es un absurdo, pero así lo hemos hecho. Y la ausencia recurrente de visión de Estado puede ser cuestión de ingenuidad o perversidad, inexperiencia o necedad, o simplemente de falta de oficio, lo cierto es que pasan las administraciones y poco avanzamos. Solo hay que revisar seguridad, empleo y probreza.

SEGUNDO ACTO. PAÍS DESCOMPUESTO. El Gobierno no puede y la oposición parece disfrutar con la comedia gubernamental. ¿Qué hemos hecho con nuestra democracia? No lo entendemos. Hace unos cuantos años parecían haberse dado por fin las condiciones para edificar una nueva realidad política en el país. Gracias al esfuerzo de muchos mexicanos se logró una efectiva competencia electoral, alternancia, pluralidad legislativa y autonomía en el ámbito judicial. Pero con el paso de los años todo esto se ha descompuesto. Hoy necesitamos un pacto federalista para cumplir las leyes electorales, el Gobierno está abiertamente enfrentado con la autoridad electoral, la alternancia más que una opción es una obsesión, la pluralidad es estéril porque atiende a intereses ajenos a los ciudadanos, y se intimida a los juzgadores cuyas resoluciones no complacen al poder.

TERCER ACTO. DIVIDE Y VENCERÁS. Finalmente, ya se definió el panorama electoral queretano. Por vez primera una decena de candidates buscarán la gubernatura postulades por 11 fuerzas políticas - eso de fuerzas en muchos casos es un decir - . Mauricio Kuri (único candidato que juega con dos divisas, PAN y Querétaro Independiente), Celia Maya (Morena), Abigail Arredondo (PRI), Raquel Ruíz (PRD), Katia Reséndiz (PVEM), Miguel Nava (RSP), Beatriz León (MC), Juan Carlos Martínez (Fuerza por México), María de Jesús Ibarra (PES) y Penélope Ramírez (PT). ¿A quién beneficiará esa balcanización del sufragio? En el cuartel azul afirman que a ellos, mientras que en el war room moreno dicen exactamente lo mismo. Divide y vencerás. Es curioso que ambos candidatos que tienen verdaderas posibilidades de ganar - Kuri y Maya -apuesten a lo mismo. Evidentemente, algune se equivoca, ¿quién?

TRAS BAMBALINAS. CÁRTELES POLÍTICOS. Es un despropósito que se pueda contender al mismo tiempo por los dos principios - mayoría relativa y representación proporcional - , así como que quienes buscan una alcaldía se resguarden de la derrota en una regiduría. Estos mecanismos de “agandallamiento” de las posiciones constituyen un agravio a ciudadanía y militancia que, conjuntamente con la posibilidad de reelección, aniquilaron los relevos generacionales y la “meritocracia” en los partidos políticos. Al tiempo se dolerán por haber convertido a los institutos en cárteles políticos o, en el mejor de los casos, en grupúsculos de cuates.





