El Teatro de la República

PRIMER ACTO. CACHIRULES Y FANTASMAS. Sin estar jugando formalmente en la contienda electoral, hay un sinnúmero de “cachirules” que hacen ruido y, finalmente, generan opinión. Ricardo Anaya, Roberto Madrazo, Porfirio Muñoz Ledo, Felipe Calderón y Vicente Fox son ejemplos de ello. Algo ganan porque al tiempo toda publicidad es activo político. En lo local vemos uno con la integración de Adolfo Ríos a la campaña de Mauricio Kuri. Algo trae de capital político el portero, ahora vamos a ver si éste aguanta el paso de la muerte de la izquierda a la derecha. También están fantasmas como la memoria de Luis Donaldo Colosio, cuyo válido usufructuario es su hijo quien compite con la franquicia de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de la emblemática Sultana del Norte, y las omnipresentes referencias a la mafia del poder y la corrupción. Por si no fuera suficiente con los veintiún mil candidatos, también juegan cachirules y fantasmas.

SEGUNDO ACTO. ESTAMPATÓN. Buena idea de Kuri la de arrancar con el pegado masivo de macro estampas en vehículos. Parece algo menor pero es una estrategia que da presencia y fue una decisión inteligente implementarla desde el mero inicio. Hoy que las campañas son breves - solo duran 2 meses, cuando en el pasado fueron procesos tediosos de hasta 6 meses - y que no habrá eventos multitudinarios, darse a notar es imperativo. En la encuesta de las estampas, que también cuenta, Kuri está arrollando a sus contrincantes.

TERCER ACTO. POLÍTICAMENTE BIPOLAR. México es políticamente bipolar. Aunque algunos afirman que la popularidad de AMLO lo va a proteger cuando deje Palacio Nacional, es un hecho que nuestro país ama a sus políticos con la misma pasión con la que los puede llegar a odiar. Y para muestra Vicente Fox, quien dio el campanazo con una significativa alternancia luego de 70 años de “dictablanda” tricolor - como la calificó Octavio Paz -, y hoy provoca en la gente todo menos respeto. Acumular enemigos es una mala idea. Aunque no hay Presidente que no crea que la historia nacional se reduce a una película de su sexenio, la realidad es que se trata de una serie sin final, en la que resucitan los muertos, los villanos se vuelven héroes y los héroes villanos. Quizá por eso resulta tan entretenida.

TRAS BAMBALINAS. TRAICIONAN LOS MÁS CERCANOS. SACRIFICADOS VS TESTIGOS COLABORADORES. No sorprende el señalamiento, supuestamente hecho por el expresidente Peña Nieto, de que Aurelio Nuño - quien fuera el “joven maravilla” de su cleptocrática administración - es el judas que está nutriendo de valiosa información a los centuriones cuatroteístas. Es un hecho que cuando se pierde el poder la traición viene de quienes más recibieron y cercanos estaban. Si esto es cierto, viene una lucha fratricida entre los peñanietistas agrupados en sacrificados vs testigos colaboradores. Preparen las palomitas.





