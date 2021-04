El Teatro de la República

PRIMER ACTO. DEBATES. Ya se están cocinando los debates entre los candidatos a la gubernatura de Querétaro. Todo indica que una vez más serán varios y variados. Adicionalmente a los oficiales organizados por la autoridad electoral, convocan universidades, organizaciones no gubernamentales y centros empresariales. ¿Cuántos se realizarán? Aún no hay certeza. Lo cierto es que si asisten los diez candidatos estos ejercicios probablemente resultarán largos, tediosos e infructuosos. Allende que más de uno de los sotaneros tratará de dar un campanazo lanzándose como kamikaze en contra del puntero que le resulte antagónico. Pero si no se invita a todos el tema sería la exclusión y el bullying político. O sea, no hay para dónde hacerse.

SEGUNDO ACTO. CHABACANOS. Los debates atraen la atención de un nada despreciable sector de la población. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí se ha probado que en poco o nada cambian la intención de voto prexistente. En México la experiencia acredita que son un coctel de concurso de oratoria con juego de dígalo con mímica y pleito de automovilistas. No obstante, estamos convencidos de que con el tiempo vendrá la madurez política y con ella las propuestas y los debates de ideas. Francamente cuesta trabajo digerir que cada 3 años nos tenemos que fletar una nueva edición de la refriega político-electoral de ataques, señalamientos y acusaciones. Ya sea por conciencia o bien por cansancio, algún día cambiará ese estilo mesiánico, agresivo y chabacano con el que la gente identifica al político - o al no político metido en política, que al final es lo mismo - mexicano.

TERCER ACTO. COMPROMISO VS OPORTUNIDADES. El Poder Legislativo tiene que ser un referente positivo en la vida nacional. En cierta forma los diputados federales y los senadores de la República son quienes van abriendo la brecha democrática. Los ciudadanos estamos atentos a su quehacer. Son ejemplo. Nosotros los elegimos, nos representan y, más allá de sus posiciones ideológicas, tienen un elemental compromiso de responsabilidad y trabajo con el pueblo soberano. Además, se les paga y bien por ello. Desafortunadamente, son pocos los legisladores que verdaderamente asumen a rajatabla este compromiso. Por ello, es triste ver a los partidos políticos secuestrados por dirigencias e intereses mezquinos que los han convertido en entidades antidemocráticas con un claro afán de hacerse del poder sin importarles pasarle por encima a las leyes y a sus propios militantes, quienes o se aclimatan o se … Por lo que para obtener espacios hay que sacrificar el compromiso social, lo que no deja de ser triste.

TRAS BAMBALINAS. ESTAMOS FRITOS. En el ámbito político, la construcción de un Estado de Derecho exige cuatro condiciones mínimas: (1) la consolidación de un régimen democrático, plural y participativo; (2) la vigencia del principio de división de poderes; (3) el pleno reconocimiento y la efectiva tutela de los derechos humanos; y (4) la existencia de un orden normativo que brinde certeza jurídica y procure y administre justicia. Estamos fritos pues.

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com