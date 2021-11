El Teatro de la República

PRIMER ACTO. DIGNA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EN LA ONU. La objetividad no solo descansa en la crítica, sino también en reconocer cuando los actores políticos se conducen adecuadamente. El mensaje que dio el Presidente de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU sorprendió por su contundencia. En esta ocasión Andrés Manuel López Obrador no improvisó. El texto del que hizo una buena lectura estaba redactado en forma impecable. Evidentemente, el discurso giró en torno al ideario del titular del Ejecutivo Federal. Hubo dos partes que llamaron la atención: la afirmación, sin duda valiente por el lugar donde se hizo, respecto de que la ONU nada ha hecho que resulte efectivo en beneficio de los más pobres; y, la propuesta del Plan de Fraternidad y Bienestar. López Obrador tuvo una digna participación en la ONU.

SEGUNDO ACTO. ÍCARO POLÍTICO. Cosas veréis Sancho. Igual que a Ícaro que por volar demasiado cerca del sol se le derritieron las alas y cayó, le sucedió al queretano Santiago Nieto, hasta hace unos días temido zar antilavado de México. Estaba tan próximo al ánimo presidencial que poco bastó para desencantar y ser expulsado del paraíso del poder político de la 4T. Pocos hubieran imaginado que un evento social cortaría la trepidante carrera de Nieto en esta administración. Se le veía en la FGR y hasta se le incluía en las mediciones electorales hacia el 2024. Se decía que era el discreto mandamás de MORENA en estas tierras. Por afecto, conveniencia y, en no pocos caso, miedo, congregaba. Hoy se diluye su talento en el enojo presidencial. Aunque en política nada es eterno y, sin duda, Santiago Nieto tiene con qué reconstruirse, no será una tarea sencilla.

TERCER ACTO. EL ÚNICO PROBLEMA CON LOS SEGUNDOS PISOS SERÁ NO HACERLOS. La población crece exponencialmente mientras que la infraestructura de manera lineal. No hay forma de acompasarlas. Por ello, todo lo que se haga para mejor la movilidad debe ser bienvenido. Para quienes vivimos en la CDMX antes y después de los segundos pisos, la experiencia es idéntica a la de aquellos que les tocó el antes y después de los ejes viales. El caos vial es un hecho, pero sin ambas cosas la capital del país hoy sería intransitable. En Querétaro debemos aprender la lección. El único problema con los segundos pisos será no hacerlos. No obstante resultar costosos y que su construcción se vuelve un calvario para los ciudadanos, son indispensables.

TRAS BAMBALINAS. CUATES, CUOTAS Y COSTOS. La política de los cuates en su momento cederá a la de las cuotas y ésta finalmente a la de los costos. Así son las cosas pues.





