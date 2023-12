El Toque Femenino | Año Nuevo, Vida Nueva

Llegó el momento de hacer el recuento del año que está por terminar, el único e irrepetible para todos, 2023, seguramente habremos vivido buenos y malos momentos, hemos reído y llorado, nos hemos caído y nos hemos levantado, pero lo mejor de todo es que hemos tenido 365 oportunidades de vivir la vida, de ser protagonistas de “nuestra” propia vida.

Para celebrar la noche vieja y darle paso al año nuevo, en Querétaro hay muy buenas opciones, puede ser una terraza en el corazón del centro histórico, un hotel, o en tu propia casa cualquiera que sea el caso, al escuchar el din don de las 12 campanadas en todas las iglesias del estado, nuestros pensamientos se unirán en deseos de que el año que comienza venga lleno de oportunidades para ser mejores personas, más exitosas, más deportistas y sanas, de que el amor toque a nuestra puerta ó que si ya lo tenemos se mantenga vivo en nuestros corazones y de que la abundancia sea una constante en nuestra vida, pero aunque estemos llenos de buenas intenciones a veces no basta con solo querer, hay que hacer que sea, que pase, convertir esos sueños o deseos en realidad.

Si queremos concretar nuestros sueños, creo que siempre es importante tener una especie de hoja de ruta por lo que una super aliada es la famosa “lista de propósitos de año nuevo” y es que por experiencia te cuento que los años en los que yo no los he escrito, he andado como pérdida y sin claridad en mis pasos, quiero contarte que en mi familia es una tradición durante las últimas horas del año sentarnos todos juntos a escribir nuestras metas en tarjetitas que mi mamá nos entrega a cada uno, donde escribimos lo que visualizamos será el año por comenzar, también revisamos las del años anterior y es motivo de gran felicidad cuando descubrimos que lo que nos propusimos si lo cumplimos, aunque en ocasiones no todo sale conforme a lo planeado, si nos permite evaluar si nos hizo falta dedicación, talento, estudio o simplemente ganas para lograrlo.

Ahora que si este año decides hacer esa lista mágica, te recomiendo que sean metas claras y sobre todo posibles es decir que no solo por querer pensar en grande dejes de lado el realismo, hay algunos logros que son más difíciles de alcanzar por lo que quizá requieran de varios pasos, por eso también hay que tomar en cuenta que debemos subir un peldaño a la vez, es decir avanzar de manera firme ejerciendo acciones que nos acercan más a la meta, también es recomendable cuando se trata de cosas que nos cuestan mucho trabajo elegir a un cómplice que nos acompañe y nos impulse para no claudicar en el intento, es muy importante que dentro de esa claridad de nuestra realidad y posibilidades, nos centramos en 2 o 3 metas, máximo 5 por que recuerda que poco aprieta el que mucho abarca y por último establece un plan de acción a corto mediano y largo plazo, de esta manera los avances serán más significativos.

Por otro lado te quiero recordar que todos los grandes triunfos de los seres humanos comenzaron con una idea, una firme idea y una creencia de que se podían lograr así que en tu caso no es la excepción, recuerda también que la felicidad no siempre llega cuando cubres ciertas expectativas, por que la felicidad no está en el carro, en la casa, en la carrera o en el matrimonio, ser feliz es una decisión y no se puede atar a nadie ni a nada más que a ti, hay que disfrutar el camino y hay que vivir el momento el presente por que de esos pequeños instantes es que se construye la vida, hay que equilibrar nuestros tiempos, conozco personas que en su afán de acumular riquezas dedican todo su tiempo a trabajar dejando de lado disfrutar momentos con la familia, con la pareja, con los hijos, se pierden cumpleaños, festivales escolares, pláticas simples con un amigo, momentos con sus padres o abuelos, los abandonan cuando están vivos y cuando mueren se lamentan por no haberlos disfrutado más, cambiarían lo que tienen por un día con estos valiosos seres que desdeñaron en vida y cuando

voltean hacia atrás se dan cuenta que se olvidaron también de vivir y el tiempo, eso es lo único que no podemos recuperar en esta vida.

Por eso ahora que llegue el ansiado momento de pedir 12 deseos con cada una de las 12 uvas recuerda lo valioso que es tu tiempo, lo importante que es usarlo con quienes más queremos y sobre todo, no olvides agradecer, a partir del agradecimiento de crea la prosperidad y recuerda que ser abundante no tiene que ver sólo con dinero tiene más que ver con lo que tienes en tu corazón.

Feliz Año Nuevo!!





Anayanssi Moreno Pelayo

