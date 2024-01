El toque femenino | Calladita te ves más bonita

“Calladita te ves más bonita”, escuché decir, hace algunos años en la que fue una de las escenas más indignantes que he presenciado en mi vida, fue en la década de los 90´S en una cena navideña, una mujer de unos 43 años que vivía bajo el yugo machista de su esposo que no le permitía ningún tipo de amistad, ni vínculos con su propia familia, ni voz ni voto en decisiones básicas como la decoración de la casa, los colores de una pared o los programas que debía ver en televisión, se levantó de su asiento y como en las escenas de las películas, tomó su vaso y lo golpeó ligeramente con una cucharita, con voz tímida y entrecortada comenzó a recitar un poema de Amado Nervo, levantando lentamente la mirada, de su boca generalmente callada, fueron saliendo impecables las palabras; Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino...

Mientras ella recitaba, los presentes estábamos atónitos porque acostumbrados al trato que ella recibía esto era algo inaudito, yo, mientras escuchaba, la miraba incrédula y al mismo tiempo celebraba su valentía, a medida que avanzaba el poema “En Paz” su voz se iba haciendo más y más fuerte a cada frase, unas estrofas antes de terminar uno de sus hijos la interrumpió abruptamente y le dijo: “Ay ya siéntate” mientras su esposo con un gesto de desaprobación le decía: “Es increíble entre más vieja, más ridícula, sabes qué? Calladita te ves más bonita” ella se sentó avergonzada con las mejillas enrojecidas, los ojos llenos de agua y conteniendo el llanto bajó la vista y por un buen rato no hizo más que mirar fijamente su plato, ninguno de los ahí presentes atinamos a decir nada en su defensa y yo recuerdo que sólo se me ocurrió aplaudirle, acto del que no fui secundada por que lo que decía el patriarca era ley y punto y así con una sensación de abuso, de indignación y coraje continuó la incómoda cena.

Con el paso de los años he aprendido la importancia de las palabras, la importancia de la voz, de decir lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, sé y lo he comprobado porque durante más de 20 años he vivido de comunicar ideas, mensajes y temas diversos en los medios de comunicación, que es una de las herramientas más importantes con la que contamos hombres y mujeres, es la que nos permite expresarnos, pero también defendernos, plasmar lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, compartir nuestro pensar y escuchar y respetar el de otros, por eso es que nuestra palabra debe estar blindada por un derecho irrenunciable que es la libertad de expresión y que nadie, absolutamente nadie tiene la potestad de apagar nuestra voz, por más poderoso que sea o se sienta.

Han sido muchas las mujeres valientes que antes de nosotras, lucharon y abrieron brecha para gozar de la libertad y los derechos que antes nos estaban vedados, no debemos olvidar a las Mexicanas aguerridas que nunca agacharon la cabeza como Doña Josefa Ortiz De Domínguez La Benemérita de Querétaro, La Corregidora, cuya participación en la lucha por la independencia de nuestro país, fue fundamental, al dar aviso de que la conspiración independentista había sido descubierta, marcando de esta manera, el inicio del movimiento que llevó a México a su liberación del yugo español.

La figura de Leona Vicario, conocida como la primer periodista mexicana por su labor informativa durante y después de la guerra de independencia es preponderante en la lucha por un México libre. Antonieta Rivas Mercado fue también una mujer libre e intelectual, amante del arte, desarrollándose como escritora, activista promotora y mecenas de muchos aristas en las primeras décadas del siglo XX. Tampoco podemos olvidar a Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, que entre muchas otras fueron luchadoras incansables para que las mujeres tuviéramos derecho a votar y a ser electas.

Viniendo entonces de esta casta de valientes mujeres mexicanas, no podemos dar un solo paso atrás, ni renunciar a los derechos conquistados y a estas alturas del siglo 21, debemos actuar de manera sororaria, como hermanas, recordando que si tocan a una nos tocan a todas y dejando atrás de una vez ese dicho que reza “Mujeres Juntas Ni Difuntas” cambiar nuestro pensamiento y reconocer que las Mujeres divididas somos invisibles pero juntas somos invencibles y que no, “Calladita, no te ves más bonita”





Twitter : @AnayanssiMoreno

Instagram : Anayanssi Moreno

Facebook : Anayanssi Moreno