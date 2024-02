El toque femenino | El placer de la soltería

En este mes tan romántico y lleno de amor y amistad creo que es importante hablar sobre los solteros, las almas que no tienen pareja por decisión o por que no han encontrado con quien complementar su vida.

Para muchas personas la soltería es sinónimo de tristeza, de soledad y hasta de vergüenza, sobre todo cuando llegas a las reuniones familiares y te bombardean las preguntas incómodas sobre tu situación sentimental y no falta quién te mire con una cara de lástima o profunda compasión por no tener resuelta esa área de tu vida.

Nada más alejado de la realidad, ser soltero tiene muchas ventajas y sobre todo si decides serlo y estar así mientras no aparezca la persona que consideras correcta, un día escuché a un amigo decir; es que no tienes que estar y conformarte con lo que hay, con una relación que te roba tu paz y con una persona con la que eres poco afín, que tiene defectos que para ti no son negociables y que aceptas esperando o confiando en que por tu amor cambiará y eso en realidad no va a suceder.

La soltería es perfecta para conocer a personas y sus personalidades sin ningún compromiso,para sentirte libre de viajar, pasear y saborear las cosas maravillosas que te brinda la vida pero sobre todo para conocerte a ti misma (o) y desarrollar tu amor propio por que en esta vida todo es pasajero las personas vienen y se van aún cuando hayamos pensado que ese ser especial nos acompañaría para siempre y la única persona que siempre estar contigo eres tú, por eso el trabajo es por caerte bien a ti y procurarte y quererte primero a ti, para después querer a alguien más, uno no puede dar lo que no tiene o desconoce.

En esta posibilidad de conocer y convivir con otras personas y tomando las cosas con calma sin que impere el sentido de urgencia podemos estar más atentos a ciertos rasgos de personalidad con las cuales debemos ser cautelosos a la hora de buscar que la relación vaya un poco más allá.

Por ejemplo yo he detectado en varias ocasiones estos comportamientos y desde el primer momento están presentes las banderas rojas que nos dicen “Ahí no es” pero son incontables los casos en los que al igual que la mayoría de las personas he preferido apagar esa vocecita que se llama intuición que es super sabia, que no falla y en la que debemos confiar siempre y creanme que lo que ha sucedido ha sido todo un caos que me podría haber ahorrado.

Les comparto algunos de ellos para que si deciden dejar la soltería sea para empezar una magnífica relación y no para sufrirla el tiempo que dure.

Por ejemplo existen las personas que tiene el llamado Síndrome de Wendy y Peter Pan, los hombres Peter Pan, son como niños, nunca crecen y no tienen intención de hacerlo, generalmente están muy apegados a su mamá y en la pareja buscan otra mamá por lo tanto tendrías que lidiar eternamente con tu nuevo hijo.

Ah pero si, también hay mujeres que tienen el Síndrome de Wendy y aquí tampoco es miel sobre hojuelas, porque estarás tratando con una mujer súper preocupada por el bienestar de los demás, con una necesidad total de satisfacer al otro en muchos casos invasiva y que por miedo a ser abandonada no establece límites.

Y qué tal cuando aparece en nuestro panorama “El Celoso” o “La Celosa” esos que en nombre del amor y de la “confianza” en pareja invaden tu espacio, revisan tu teléfono, restringen amistades, prohíben trabajos o se pegan a ti como una lapa asfixiándote hasta que convierten tu vida en un verdadero infierno por que en realidad nunca podrás saciar su sed de investigación, control y sobre todo inseguridad por que encontraran un enemigo y rival de amores en cualquier hombre que ose acercarse a ti aunque sea incluso parte de tu familia.

Por eso creo importante utilizar las citas para conocer a las personas para detectar lo que no nos hace click y sobre todo poner claro sobre la mesa cuales son nuestros no negociables,nuestra idea del amor en pareja y no pensar que las cosas cambiarán con el tiempo porque créanme se puede poner mucho peor.

Por eso, como decía mi abuelita, en muchos casos es mejor estar sola que mal acompañada.





Twitter : @AnayanssiMoreno

Instagram : Anayanssi Moreno

Facebook : Anayanssi Moreno