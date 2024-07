En repetidas ocasiones la vida nos muestra que no podemos controlar todo lo que nos sucede o lo que pasa a nuestro alrededor y cuando llegan esos momentos en los que llegamos a perder la esperanza, en que perdemos la brújula y no sabemos hacia dónde dirigirse o qué hacer para que lo que nos agobia o preocupa disminuya o de plano desaparezca, cuando no vemos por ningún lado la salida ni la solución, es cuando nos toca aceptar y entender que solo una fuerza superior o un milagro podría salvarnos y devolvernos la Fé, y es justamente de eso que quiero platicarles en esta ocasión.

Así pues hablemos de fe…esa que dicen que mueve montañas, esa que nos acompaña en las causas perdidas, esa que nos hace saber que pese a todo no estamos solos y así como las cosas se derrumbaron de un momento a otro, también siempre una puerta se abrirá por donde menos pudimos imaginar jamás.

Recién llegada a Querétaro en abril del 2022, escuché hablar en varias ocasiones sobre Schoenstatt, al principio pensé que se trataba de una colonia sin embargo al poco tiempo y sin planearlo llegué a un lugar místico realmente especial ya que rodeado de jardines después de un camino de piedra logré adivinar una pequeña iglesia, en verdad un sitio muy chiquito que irradiaba una paz increíble que de inmediato me envolvió.

Ya en el interior de este santuario Mariano, como se les llama a los lugares destinados a visitar a la virgen María o a sus diferentes advocaciones, (que son las formas que va tomando la virgen María de acuerdo al sitio donde hubo alguna aparición y a partir del cual fue nombrada) me encontré sentada en una banca con una hoja de papel y un lápiz en mis manos listos para recibir mi agradecimiento, necesidades o peticiones dirigidos a María madre de Jesús y de todos quienes en ella creemos.





En este caso la Virgen de Schoenstatt recibe su nombre por el lugar en Alemania donde se ubicó la primera iglesia para verla en 1914, a iniciativa del padre José Kentenich, buscando que en esos tiempos difíciles y ante la inminente primera guerra mundial, los jóvenes contarán con un sitio para recobrar su fe y abrazarse a ella, y no porque hubiera registro de alguna aparición a diferencia de los demás santuarios que encontramos alrededor del mundo como sucedió en Medjugorje en 198, cuando la virgen se apareció en repetidas ocasiones a 6 niños en la ciudad de Bosnia Herzegovina que referían que platicaban y rezaban con ella, y a partir de esta noticia comenzaron a llegar atraídos los peregrinos a esta pequeña población de aproximadamente 4000 habitantes, o como en Fátima, pueblo de Portugal donde la virgen se presentó ante 3 pequeños pastores pidiéndoles erigir en ese sitio su templo al igual que en México en 1531 cuando la Virgen se le apareció a un indígena llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Esté peculiar santuario de Schoenstatt está presente en los 5 continentes que suman en total 200 con la imagen de la Virgen Maria con Jesús en brazos, en su altar.

Así que, si sientes la necesidad de conocerlo por curiosidad o si lo que te llama es la necesidad de resolver algún problema que te aqueja en la vida, estoy segura que este santuario en Querétaro que es visitado por miles de creyentes cada año que confirman haber vivido momentos milagrosos después de visitarla, no solo te permitirá pedir ayuda en el caso que la necesites, también es un sitio ideal para pensar, adéntrarte en tus sentimientos y retomar el rumbo perdido.

Nunca olvidaré que hace algunos años platicando con un querido amigo el me dijo: la situación que estoy viviendo ya me tiene rebasado, estoy muy triste y siento que no puedo más, así que he decidido escribir mi problema, lo que me duele en un papel, hacerlo bolita y arrojarlo al aire y así dejar todo en las sabias manos de Dios.

A veces lo único que nos queda es confiar, tener fe y cuando pensamos que una bola de nieve está a punto de aplastarnos sin compasión, aparece una pequeña y brillante luz ante nosotros que nos indica que siempre podemos encontrar un nuevo camino con la mejor solución.