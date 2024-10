El toque femenino / Mujer, tu salud está en tus manos

El mes de octubre justo a inicios del otoño hay un color que viste los principales monumentos, edificios gubernamentales, centros comerciales, fuentes y estatuas de todo el mundo, un gran número de empresas se suman a esta causa, medios de comunicación hacen su labor de difusión con presentadores que portan corbatas rosas y presentadoras que suman el listón rosa a su atuendo para abordar este tema y sobre todo colaborar creando conciencia al llevar a todas las audiencias posibles la información sobre la importancia de la detección temprana del tipo de cáncer más diagnosticado y la principal causa de mortandad en las mujeres de todo el mundo, aunque no es un padecimiento exclusivo del género femenino ya que también afecta a los hombres; el cáncer de mama.

El cáncer de mama es silencioso y aunque no se puede prevenir por supuesto que sí podemos mejorar nuestro estilo de vida mediante una alimentación sana, libre de excesos y ejercicio regular ya que aún cuando no hay una causa específica que pronostique que alguna mujer podría padecerlo si existen factores de riesgo tales como ser mayor de 40 años, fumar, consumir alcohol en exceso, haber tenido su primer embarazo después de los 30 años o no tener ningún embarazo o aparición del primer periodo menstrual antes de los 12 años, entre otros. Al ser una enfermedad asintomática al principio, son muchas las pacientes que llegan al médico cuando hay alteraciones y síntomas que pueden ser indicio de un avance más allá de las primeras etapas, lo cual hace más complejo el tratamiento y sus resultados sobre todo si es que hay metástasis, es decir que se ha extendido a ganglios linfáticos u otros órganos.

La buena noticia es que el cáncer de mama si se puede detectar de manera temprana y cuando esta detección sucede en las primeras etapas existe un alto porcentaje de probabilidades de sanar, así que el reto es detectarlo a tiempo y para ello contamos con una aliada básica que puede hacer la diferencia, me refiero a la autoexploración de senos y axilas una vez al mes, justo una semana después de haber tenido el periodo menstrual, no toma más de 5 minutos y a partir de esta exploración se pueden detectar cambios en la textura, la llamada piel de naranja, enrojecimiento del pezón, secreciones de líquido o sangre, manchas, hendiduras, bolitas o protuberancias que son un indicador inequívoco de que hay que acudir de manera inmediata al médico.

Además de examinarnos mensualmente de manera personal, es primordial realizarse los estudios de rutina como mastografía y ultrasonido de seno una vez al año a partir de los 40 años y llevar los resultados con el ginecólogo o si es posible con el ginecólogo especializado en oncología para su interpretación.

Recibir un diagnóstico con cáncer es una de las noticias de mayor impacto ya que se relaciona con un desenlace fatal es decir; muchísimas personas todavía consideran al cáncer como sinónimo de muerte, la sola palabra tiene una carga emocional muy fuerte y justo por ese miedo hay quienes prefieren evitar palpaciones, estudios y visitas a los especialistas, sin embargo eso empeora la situación y se pierde tiempo valiosísimo para iniciar la lucha contra el cáncer y sobre todo para vencerlo y ganarle la batalla.

Es totalmente recomendable que se involucren activamente la pareja, padres e incluso los hijos para recordar a madres o hermanas la importancia de cuidarse, en fechas significativas como cumpleaños o día de las madres cuando es difícil elegir que regalar, los estudios para detectar cáncer de mama pueden ser un excelente regalo que dará tranquilidad y certeza de que están sanas o de que hay que tomar acción, porque al final de cuentas cuando una mujer se enferma se ven afectados emocional y económicamente todos, madre, padre e hijos, por lo tanto en el tema de la salud también hay que hacer equipo en familia.

A nosotras nos gusta tener el control y está bien si estamos atentas a lo que necesitan nuestros padres, esposos e hijos el problema es que nos olvidamos de nosotras mismas, y nos dejamos al final de la lista de prioridades, por eso en este mes rosa recordemos que nuestra salud está en nuestras manos y que checarnos continuamente es primordial para de cerrarle la puerta al temido pero curable, cáncer de mama.