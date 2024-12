El toque femenino / Profesionistas vemos, cédulas no sabemos

Gran revuelo han causado en los noticieros y en las redes sociales los casos de dos mujeres que usurparon profesiones para las cuales no tenían ningún estudio ni preparación.

La primera Marilyn Cote que atendió a cientos de pacientes en Puebla haciéndose pasar como psiquiatra y recetando de manera irresponsable medicamentos controlados y no adecuados para sus pacientes ya que el diagnóstico que daba generalmente “Síndrome del trastorno narcisista” no tenía ningún fundamento.

El segundo, un caso local, pues en Querétaro, una mujer que se hacía pasar por cirujana plástica intervenía de manera estética a sus pacientes ostentándose como tal con documentos apócrifos para acreditarse apta para realizar esos procedimientos que dejaron secuelas.

Al salir a la luz estos casos en los que ambas operan con cédulas falsas para acreditar su ejercicio profesional se encienden los focos rojos para nosotros como consumidores o pacientes ya que en todas las profesiones es común la presencia de charlatanes que se aprovechan de la ingenuidad de otros para ofrecer servicios, consultas o trabajos sin que haya ningún conocimiento que los avale. Por lo tanto y sobre todo en el caso de médico, psicólogos, psiquiatras, abogados, cirujanos plásticos, etcétera es muy importante revisar que el profesional al que acudimos esté acreditado por una institución real y con reconocimiento oficial para ofrecer consultas o servicios ya que cada vez proliferan más, casos como los antes mencionados en los que personas han tomado algún pequeño curso de estética y a partir de ello se sienten calificados para hacer intervenciones invasivas a costos bajos poniendo en riesgo la salud de los crédulos que acuden para obtener un cambio físico a un precio significativamente menor que lo hace atractivo.

Mención aparte merecen quienes se hacen pasar por expertos en salud mental, en los últimos años ha habido un crecimiento de los llamados “coaches de vida”, quienes obtienen una preparación en tiempo reducido de entre 6 meses a un año para certificarse y que los valida tan solo para hacer un acompañamiento de sus pacientes durante un proceso de autoconocimiento para identificar creencias limitantes y desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y sus emociones, pero bajo ninguna circunstancia son especialistas en salud mental, no son psicólogos, tampoco psiquiatras ya que no cuentan con una cédula porque no estudiaron y muchos se valen de redes sociales para promocionar un cambio de vida instantáneo totalmente irreal y ofrecen también distintas terapias psicológicas para las que no están capacitados.

Para revisar que realmente estamos con un profesional existe una herramienta en internet muy fácil de usar en la que al poner el nombre del profesionista en cuestión, arroja el número de cédula en caso de existir, se llama Búho Legal y si no cuenta con ella la acción más prudente para nuestra propia tranquilidad y seguridad es descartar de inmediato pues podemos salir dañados en nuestra integridad patrimonial, física o mental.

En la actualidad felizmente los temas que tienen que ver con la salud emocional y bienestar psicológico tienen un gran auge dentro de la sociedad, sobre todo cuando hombres y mujeres actuamos de manera responsable haciéndonos cargo de nuestras acciones, emociones y consecuencias de la toma de decisiones, en el caso de Marilyn Cote que en realidad es licenciada en derecho, no solo dañaba a sus pacientes hundiéndolos aún más en las lagunas del sufrimiento mental y la ansiedad, también al parecer establecía relaciones románticas con algunos de ellos lo cual está totalmente prohibido y un médico real lo sabe perfectamente pues está contenido en el Código Internacional de Ética Médica ya que el paciente que acude cualquier pedir ayuda a un terapeuta, llega en un estado de vulnerabilidad total y muy poca claridad mental, abriéndose de capa sobre los temas que lo atormentan, rupturas amorosas, baja autoestima o relaciones tóxicas, por lo que se constituye en un abuso

y delito el traspasar la barrera de lo profesional a lo personal, pues se encuentran en una situación de desventaja ante quien conoce a fondo sus carencias y dolores y que puede manipular a su antojo a la persona bajo tratamiento para iniciar una relación romántica en medio de un caos que en nada ayuda al paciente, esto se sanciona con el retiro de la cédula profesional y el impedimento para ejercer su profesión pero cuando hablamos como en este caso sobre impostores, no les importa perder lo que simplemente no tienen.