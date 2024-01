El toque femenino | Víctimas de violencia 

Una vez comenzado el año la agenda social debe continuar y por supuesto, no debemos dejar de lado un tema de suma importancia como es la Violencia de Género, que se ejerce hacia la persona del género opuesto al agresor, en este caso me enfocaré en la violencia hacia las mujeres.

Seguramente el término te es familiar, posiblemente la imagen de una víctima no esté tan clara, generalmente suponemos que una mujer que vive violencia es débil, con baja autoestima,seguramente dependiente económicamente de su agresor, por lo tanto; sin trabajo ni capacidad de decisión para alejarse, imaginamos su cara y su cuerpo golpeados, por que tenemos la idea de que así es la violencia y de que eso es una víctima.

Nada más alejado de la realidad, una víctima de violencia podemos ser cualquiera de nosotras, de cualquier edad y cualquier condición, profesionistas, maestras, amas de casa, estudiantes, incluso mujeres que a los ojos de los demás lucen empoderadas. La violencia física y los golpes, no son la única forma de violencia que existe y en nuestro trabajo, en el club, en el parque , en la escuela, en una iglesia, en nuestra propia casa o en nuestra vida cotidiana puede estar presente un violentador.

Probablemente has sido obligada por tu pareja a tener relaciones sexuales cuando no quieres o practicas sexuales que no te parecen y ahí esta presente la violencia sexual, quizá cuando no haces lo que tu pareja “te indica”, cuando no te “comportas” de acuerdo a sus reglas, deseos o expectativas te castiga ignorándote, no te contesta, te bloquea o ni siquiera te voltea a ver, haciéndote sentir miserable e invisible, esa es una de las formas más crueles de violencia que se llama: Ostracismo. Probablemente controla tus gastos y restringe el dinero cuando no eres condescendiente y ahí está la violencia económica. ¿Qué tal cuando buscas ejercer el control total de tu vida? queriendo saber con quién hablas, revisando tu teléfono, exigiendo tus claves, decidiendo con quién sí y con quién no debes hablar, insultándote porque hablaste con una persona con la que tenías prohibido hacerlo y tildándote de inmoral,infiel y muchas cosas más, eso es violencia psicológica al igual que cuando te hace ver lo pasada de peso que estás, lo ignorante que eres, la poca valía que tienes y que solamente el te va a querer en este mundo por que no mereces el amor de nadie más.

Las caras de las mujeres que viven día a día estas situaciones no lucen golpeadas, algunas incluso sonríen y es casi imposible detectar que viven una situación dolorosa con su pareja.

En la mayoría de los casos se normalizan estos actos y se justifican tomándolos como parte de el carácter fuerte de la pareja o piensas que te cela por que te ama o que fue agresivo por que tomó demás, de esta forma tu apagas tus alarmas, no ves los focos rojos, te vuelves cada día más permisiva, no pones límites, hasta que llega el día en que en vez de golpear a la pared o a la mesa te golpea a ti y no es que antes no era violento no es que antes no vivías violencia, es que de acuerdo a patrones culturales o de educación, a acuerdos tácitos que existen dentro de la sociedad que solapan y aceptan acciones del hombre contra la dignidad e integridad de las mujeres, no visibilizamos fácilmente la violencia en nuestras relaciones de pareja.

El porcentaje de mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia es aproximadamente del 70% es decir, siete de cada diez mujeres la han experimentado y de esas siete solo tres denuncian, algunas no lo hacen por miedo, por vergüenza, por que temen que no les crean, algunas de ellas, no continuan el proceso por que son revictimizadas por la propia autoridad, o por convecimiento del agresor de que no volverá a suceder. Si bien es cierto que hay avances importantes también sabemos que aún queda mucho por hacer.

Si tu vives violencia y te sientes en peligro, recuerda que no estás sola y que en el Estado de Querétaro funciona las 24 horas los 365 días del año la línea TelMujer, marca al 442 216 4757, y ahí puedes denunciar a tu agresor y recibir asesoría jurídica y psicológica especializada y también gratuita por parte del Instituto Queretano De Las Mujeres.

Y recuerda que la violencia no es costumbre, no es herencia y no es aceptable, simplemente:

NO MÁS!!





Twitter : @AnayanssiMoreno

Instagram : Anayanssi Moreno

Facebook : Anayanssi Moreno