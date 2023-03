La Real Academia Española define la palabra mausoleo como un “Sepulcro magnífico y suntuoso”, un monumento majestuoso para recordar la vida y obra de un difunto. Cuando finalice el sexenio de López Obrador, su gestión, sus obras y acciones, tendrán sus propios recuerdos. ¿Qué se recordará de su mandato? ¿Qué se reclamará de su periodo de gobierno? ¿Habrá algo tan relevante que merezca un mausoleo por su importancia y significado? Sin duda la refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, apunta a convertirse en un gran símbolo del gobierno de la cuarta “transformación”. No solo por ser una de las obras emblemáticas y faraónicas del presidente, también por el impresionante gasto de recursos públicos que ha requerido sobre pasando en 2.6 veces su presupuesto original. No fueron suficientes los 8 mil millones de dólares en los que se preveía su costo, ahora rondan los 18 mil millones de dólares a sobre costo. Una obra mal planeada, mal ejecutada, onerosa, improductiva e insostenible.

Dos Bocas será un fiel símbolo y mausoleo del fracaso de AMLO. Una obra inaugurada pero inacabada, una refinería que no refina, un proyecto del pasado que no encaja en el futuro. Tal y como lo advirtió el excandidato presidencial Ricardo Anaya “Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir de nada en el futuro (…) Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y, con ese dinero, hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro que son las energías limpias, especialmente la solar. Algunos países, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, han establecido fechas límite para la venta de automóviles que funcionen con gasolina (…) en el futuro el petróleo no va a valer nada”. Por algo la mayor inversión extranjera privada que ha llegado a México en este sexenio es la planta de Tesla, cuya producción de autos eléctricos, resulta un contrasentido con la inversión pública que se destina a una refinería para producir gasolina que pronto iniciará su desuso.

Mientras nos acostumbramos a un gobierno que despilfarra los recursos de las y los mexicanos edificando un aeropuerto con himno pero sin vuelos y una refinería de la que se sacan millones de barriles de agua por su inundación y ningún barril de petroleo por su producción, el mundo gira en otro sentido.

Dos Bocas, un mausoleo a la corrupción, la ineficacia y el retroceso.





*Diputado Federal PAN