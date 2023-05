Cada día es más frecuente realizar pagos o depósitos en tiendas de conveniencia o de autoservicio. Bancos, gobiernos, prestadores de servicios, personas físicas o morales han optado cada día más por utilizar como intermediarios a “corresponsables financieros” –Oxxo, Walmart, Farmacias Guadalajara, 7 Eleven, Telecomm, Farmacias del Ahorro, Coppel…- para realizar sus operaciones monetarias.

Se calcula que existen 48,845 “corresponsables” en todo el territorio nacional, los cuales facilitan la inclusión financiera al acercar y volver mucho más accesibles los servicios financieros que se prestan a través del sistema financiero mexicano. Sin duda, esta figura establecida en la ley permite el incremento de puntos de distribución de los servicios financieros, reduce costos en general y ahorra en tiempos de traslado beneficiando la movilidad.

Hasta aquí todo bien, pero ¿Es justo que se tenga que pagar una comisión adicional por la utilización de este servicio? Claro que sí: los establecimientos destinan sus instalaciones, personal y sistemas para realizar las transacciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, existe un dilema más ¿Quién debe pagar dicha comisión? ¿El banco, el gobierno, el beneficiario de un depósito o el usuario que paga?

Veamos. Es obligación de los bancos mantener una red de sucursales accesibles y cajeros modernos para sus clientes, en cambio, al recurrir a los corresponsables financieros, los bancos ahorran un sin fin de recursos en su beneficio particular; dejan de erogar gastos por mantenimiento a su infraestructura, frenan el crecimiento de sus puntos de atención, no contratan más personal, ahorran en nómina, no gastan en servicios complementarios. Es decir, la inversión bancaria, en este caso, es menor. Los gobiernos, siguiendo otro ejemplo, también ahorran multiplicidad de recursos al no abrir nuevas cajas o implementar nuevos métodos de pago para el cobro de derechos o impuestos; al utilizar las corresponsalías o intermediarios facilitan su recaudación pero trasladan un nuevo costo al ciudadano: la comisión.

Hoy un ciudadano que acude a realizar un pago bancario a uno de estos establecimientos paga generalmente un promedio de 10 pesos adicionales. Así como el banco le cobra una comisión a un negocio por aceptar el pago con tarjeta, el banco es quien debería pagar la comisión al corresponsal por recaudarle su dinero. ¿Por qué el ciudadano debe pagar una comisión extra por un pago de un impuesto? El gobierno debería de pagarle a las tiendas de conveniencia por ayudarle a ampliar su servicio de recaudación, pero no trasladarle este cargo al ciudadano.

En México existen 15,465 sucursales bancarias, corresponsables hay tres veces más. La tendencia es imparable y los corresponsables son un inmejorable canal para aumentar la presencia indirecta de una institución bancaria, pero su operación debe ser solventada por las instituciones, no por los usuarios. Para ello debemos empezar por reformar la Ley de Transparencia y Servicios Financieros para evitar que las Entidades financieras o corresponsalías puedan cobrar comisiones a los usuarios, sin que esto afecte a las comisiones que se pacten entre la institución bancaria y el intermediario financiero. Estos son cambios legales que neta sirven.





*Diputado federal PAN