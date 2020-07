Un INE de todos





Nuestro país vivió momentos de mucha preocupación cuando todo apuntaba que la actual administración pretendía debilitar al INE, introduciendo en él personas “a modo” que pudieran llegar a presionar para cambiar los resultados electorales.

Por ello, hoy podemos decir con mucho orgullo y certeza que nuestra democracia triunfó por encima de cualquier interés particular o de grupo al votar el Congreso, como Consejeros Electorales por cuatro personas que no le pertenecen a nadie, que no le deben el favor a ninguna fuerza política, que su trabajo y trayectoria hablan por ellos.

Ganó Morena al cerrarle el paso a los más radicales. Ganó la oposición, porque desde el inicio del proceso, en febrero, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano logaron la autonomía y la transparencia del sistema de examinación de los aspirantes, un filtro que dejaría fuera a cualquier recomendado de Palacio o de Morena o que careciera de credenciales. Ganó la democracia. Ganó México.

Son muchas las cosas que México puede lograr cuando se actúa con respeto, con diálogo y consenso. Por ello, aplaudo que en el Congreso imperara la unidad y la apertura para alcanzar un entendimiento, al concluir la designación de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

El INE es una institución independiente formada por ciudadanos, que le dan certeza y respetabilidad a todo proceso electoral y así tendrá que seguir siendo en éstas y en todas las elecciones que tendremos en el futro.

El INE trabaja para hacer valer cada elección. Su labor se reivindica y se concreta día con día. Las presiones a las que las autoridades electorales están sometidas son muchas y son permanentes.

Norma trae consigo la experiencia de la observación electoral; Carla Astrid promete meterle el acelerador a la fiscalización de los recursos; José Martín Fernando propone fortalecer la defensa de las causas democráticas, y Uuc-Kib ofrece la vigilancia, en serio, de la compra de votos entre los más vulnerables. Juntos fortalecerán la autonomía del INE, no permitirán que haya vínculos partidistas y reforzarán los órganos que sostienen y protegen la pluralidad.

La ley es clara: ningún funcionario puede estar por encima de la democracia. Reforzar los órganos que sostienen y protegen la pluralidad, es lo que se necesita para construir los contrapesos que impidan el autoritarismo. Por el bien de la democracia, por el bien de México, sigamos caminando así.

No son momentos, nunca es momento, para estar divididos. Nadie quiere que al país le vaya mal. ¡Al contrario!

*Coordinador de los senadores del PAN