Hoy, con una crisis de dimensiones históricas encima de nosotros, me parece que, tristemente, e igual que con el tema de la violencia, los mexicanos ya nos estamos acostumbrando a vivir con la pandemia y con los efectos colaterales que trae consigo. Sin embargo, no podemos hacerlo. Nuestro presente y futuro no lo merecen.

Hoy, siguen pensando también, desde el gobierno Federal, que los empresarios tienen que asumir todos los costos de esta crisis económica. En nuestro país, los principales empleadores son las pymes, que generan el 72% de los empleos y el 54% del PIB nacional.

Sin embargo, el gobierno mexicano es el que en este momento está apoyando menos a su aparato productivo. Se está dando el .5%, cuando países como Alemania está dando el 36%, Guatemala el 12% y Argentina el 8%. Eso nos dice que a este gobierno no le interesa apoyar a la empresa. Es más, llegaron a decir que el que tenga que quebrar, que quiebre. Y eso es un error, ¡porque cuando una empresa quiebra, también lo hace el país!

La realidad es que este gobierno lo ha hecho muy mal en el manejo de la pandemia, tanto en los temas de salud como en los de economía. Hoy, con gran cinismo, se esconde detrás de puros pretextos. Sin embargo, todavía estamos a tiempo para cambiar de página. Debemos estar juntos, el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, para salir de esta crisis. Hagamos que las cosas sucedan; tomemos decisiones colectivas, solidarias e incluyentes, para cuidar la vida de los ciudadanos y apoyarlos en su bienestar.

Nuestra propuesta económica sigue siendo que haya un ingreso mensual, de 3,207 pesos, para los trabajadores que han perdido sus empleos. Los senadores del PAN aún estamos esperando que Morena lo apruebe. Sabemos que es momento de sumar, ¡porque sólo estando juntos vamos a curar a México!





*Coordinador del PAN en el Senado