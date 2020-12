Escaño 48|El 2020: el año que cambió nuestra historia

En unos días se termina el 2020. Fue un año largo, pero se nos pasó muy rápido; fue terrible, pero aprendimos mucho y nos hicimos más fuertes; fue de aislamiento, pero estuvimos más unidos y cerca que nunca. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo, pero aquí estamos: somos sobrevivientes de un destino que nos alcanzó.

Este año, en todos los sentidos, nos llevó al límite. La crisis mundial -de salud, económica y social- ha significado el reto más grande que hemos enfrentado en mucho tiempo. Pero también ha sido un año que nos ha permitido ver las cosas con más claridad: el valor de la familia, el cuidado del planeta, el futuro de México.

Por eso, lo que hagamos en el 2021 en nuestro país, que tiene que ver con las cosas que verdaderamente importan, va a marcar el futuro de las próximas generaciones. Si actuamos con inteligencia y orden, tendremos muchas posibilidades de estar mejor que antes. Pero, ¿qué va a pasar si no actuamos? México puede perder muchos, muchísimos, años, incluso décadas, de desarrollo.

Afortunadamente no todo está perdido. Durante estos meses tú y yo, y todos los queretanos, con nuestra motivación, unión y empuje, hemos demostrado que Querétaro no sólo es el estado más fregón, ¡es el orgullo de nuestro país! Por eso no fue un año perdido y hemos ganado más que nunca, porque hemos ganado el valor de la vida.

En Querétaro se trabajó, responsable y solidariamente, para encontrar un equilibrio entre la salud y la economía. Y hoy, en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo nuestro estado: este hermoso lugar que hemos elegido para que nuestros hijos nazcan y crezcan en él.

Continuemos en el 2021 siendo esos ciudadanos que Querétaro necesita. Esos que entendemos que la realidad se cambia, y se construye, paso a paso. ¡Y sigamos siempre dispuestos a darlos! Porque del trabajo de uno, depende el destino de todos.

Sigamos sintiéndonos orgullosos de Querétaro, donde gracias a las acciones coordinadas de sus gobiernos y de nuestra gente, hay estabilidad económica, política y social. Donde hay, también, seguridad y paz y donde cuidamos la salud de todos.

Y sigamos trabajando por nuestro estado. Porque aquí sí es posible cambiar lo impensable. Confiemos en la magia de los nuevos comienzos y demostremos siempre de lo que somos capaces. Qué así sea…

*Coordinador del PAN en el Senado