Expediente Q – Fábrica

La pandemia de coronavirus (Covid-19) será la fábrica de pobres y tal vez de muertes humanas más grande de los últimos tiempos. Algo hay de cierto en la frase de que, si el virus no mata poblaciones enteras, al menos las dejará en pobreza alimentaria.

Insisto en que la pandemia es cierta, no es una conspiración mundial y no podemos andar con juegos como muchos lo siguen haciendo, esas personas déjelas en sus dichos, escúchelas y guarde su distancia pero no pierda su tiempo.

Lo que viene en los próximos días será diferente en nuestras vidas y veremos mucho de nuestro entorno cambiado y sobre todo por la economía y por los cientos de empleos que se perderán y por decenas de personas en la economía informal que no tendrán a quién venderle.

Desde el Gobierno federal el mensaje fue muy claro hasta el momento: no habrá rescates y no habrá condonaciones, no habrá apoyos y los empleadores tendrán que salvar sus empresas y a los trabajadores que se pueda, el escenario no es fácil y sobre todo cuando existen fundamentalistas que defienden a capa y espada las políticas que seguramente no nos llevaran a ningún lado.

La teoría de tener un país con más pobres en menos de seis semanas tal vez ponga a muchos a frotarse las manos porque entonces los programas clientelares tendrán más inscritos.

Pero el modelo es sencillo y sin impuestos y sin industria será imposible tener dinero para regalarlo y para darle "mejoralitos" de 2 mil pesos a la población; el sistema de salud seguramente sufrirá presión y en una de esas colapso a finales de abril.

Hay esperanza que este domingo el presidente anime a los mexicanos o de plano nos quite la confianza en todo.

DE REBOTE

Este es el último fin de semana que algunos restaurantes y negocios de comida operarán de manera formal, se guardarán con la incertidumbre del fin de mes. Ánimo.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar