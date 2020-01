Expediente Q

Avance





De esas cosas que no se notan y que vale la pena destacar. Hablo de los avances en materia de educación en Querétaro, según cifras que comparte el experimentado en administración pública Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el estado.

En casi cinco años de administración estatal el rezago educativo va a la baja y es que se habla de una sinergia entre la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) que han logrado que la la tasa de rezago educativo baje de 33.6 por ciento en 2015 a 26.3 por ciento al cierre del año pasado.

Asegura Botello Montes, que en Querétaro se ha logrado disminuir este indicador casi cinco puntos porcentuales en los últimos cuatro años, con relación a la media nacional que es de 31.2 por ciento.

Las mediciones indican que las personas mayores de 15 años que no han terminado la primaria o secundaria; asimismo, las personas que no cuentan con certificado de conclusión de estudios de educación básica, son las que adquieren esta condición de rezago educativo y contribuyen a que las cifras crezcan, los esfuerzos de las autoridades para contribuir en la educación son importantes y es que hay que recordar que en esta administración se volvieron a destinar recursos para infraestructura educativa, recursos que estuvieron negados en pasadas administraciones o al menos no fueron importantes.

Obviamente los municipios que concentran el menor rezago educativo en Querétaro son: Corregidora, San Juan del Río, El Marqués y la capital del estado; los municipios que concentran el mayor rezago educativo son Huimilpan y Amealco.

Querétaro, está llamado a concentrar la mayor preparación en sus habitantes si es que sigue aspirando a los mejores salarios y mejor calidad de vida de sus habitantes.

