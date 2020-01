Expediente Q

Importante





En el más reciente corte de información sobre el trabajo legislativo en Querétaro, se tienen contabilizadas al menos 122 iniciativas que se han presentado a casi un año de que inició la Legislatura, hasta el 20 de junio del año pasado solamente 58 han sido dictaminadas, sólo el 47 por ciento han sido analizadas y discutidas en Comisión y la mayoría corresponden al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)

Al iniciar los trabajos de la actual legislatura heredaron 116 iniciativas pendientes en y que presuntamente iban a ser tratadas en la entrega-recepción, antes de finalizar la anterior legislatura hubo llamados a las diversas comisiones para que sacaran los pendientes, no lo pudieron hacer y el trabajo se fue prácticamente a la basura.

Una iniciativa tiene costos aproximados de 700 mil pesos y cuando no es atendida y se pierde el trabajo de muchas personas además de recursos económicos. Hay temas que no se atienden como el evitado tema de las uniones entre personas del mismo sexo, o la adopción de parejas, así como iniciativas no dictaminadas que son importantes en materia de ciberacoso y de convivencia familiar.

Son muchos los temas pendientes en la Legislatura y según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en Querétaro, los ciudadanos pagan al mes un millón 175 mil pesos de dieta a los 25 diputados de Querétaro, pero son de los que menos sesionan en el país.

En esas andamos por fallas en la productividad cuando aparece la propuesta maravillosa de comprar tableros y sistema de votación electrónica en la Legislatura, la coordinadora de la fracción de MORENA, Fabiola Larrondo Montes, propone implementar la votación electrónica durante las sesiones de la legislatura, para tener una mayor certeza y transparencia.

No producen mucho los legisladores en Querétaro, pero quieren un salto tecnológico y tener certeza en los votos y es que Larrondo, ya tuvo una equivocación a la hora de votar, recordemos que sus compañeros de MORENA votarían en contra de la elección del magistrado de Justicia Administrativa Juan Pablo Rangel, y ella se “equivocó” votando a favor.

No sabemos cuánto pueda costar la modernización tecnológica pero los legisladores andan de creativos.

Nuestro vecino Guanajuato, cada vez es más incómodo para las autoridades de seguridad en Querétaro, no hay forma de detener lo que pasa allá y se acercan peligrosamente.

