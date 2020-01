Expediente Q

Tranquilo





Después de una semana llena de señalamientos y de acusaciones sin que hubiera una respuesta de la versión de Enrique Correa Sada, Ex presidente municipal de Querétaro y ex secretario de servicios públicos al inicio de la administración de Luis Nava, salió a dar la cara y lo hizo en el espacio informativo radiofónico de ABC Radio 107.9 FM.

Habló que trabaja al 100 por ciento en el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, qué nadie le ha pedido que deje el espacio porque fue elegido democráticamente y apegado a estatutos.

Que las observaciones que hizo la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) serán subsanadas en tiempo y forma y que no existe una imputación civil o penal en sus contra por los señalamientos de la entidad fiscalizadora; se congratula de que existan instituciones que puedan vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Asegura Correa, que la pista de patinaje que se contrató cuando él era secretario de servicios públicos municipales al inicio de la administración de Luis Nava, no representa una falta ya que ante el señalamiento de que su hermano era socio de la empresa, asegura que su pariente dejó de ser socio de la referida empresa, dos años antes de la asignación de contrato, que además asegura no hizo de manera directa como secretario.

Dije Correa Sada en ABC Diario, que él no asigno contrato porque existe un comité de adquisiciones del que no formaba parte y que son contratos que están vigilados precisamente para que no se cometan irregularidades; confía en que las observaciones de la ESFE queden subsanadas porque no tiene nada que ocultar y nada que se haya prestado a actos de corrupción.

Respecto a la contratación de una empresa de Out Sourcing para el municipio asegura que la observación no fue hecha a su persona y a su administración, ya que el contrato se asignó cuando era regidor y no presidente municipal.

Dice que no será un carga para el partido y no será una mala señal para el panismo porque la verdad saldrá y no es responsable de nada, asegura el político formado en las juventudes panistas de Querétaro.

Enrique Correa, dio su versión y la ESFE tendrá que informarnos si las observaciones son efectivamente solventadas.

De rebote

Joaquín de la Lama, cuota del Partido del Trabajo (PT) y ahora delegado de Gobernación en la entidad, tendrá que aclarar con información oficial y no con opiniones personales, la presencia del crimen organizado en Querétaro. ¿Sabe algo que las autoridades estatales no saben?

