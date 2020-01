Expediente Q

Mentiras





En política las mentiras o las medias verdades se están volviendo una moneda de cambio y en las tierras de Don Fernando de Tapia (Conín) los políticos y las redes sociales son una excelente combinación para el chacoteo.

Le pasó al diputado Mauricio Ruiz Olaes, que ha recibido una andanada de críticas y de calificativos por una entrevista en Televisa Querétaro, donde se entrampa en la patraña de la rifa del avión presidencial. Ruiz Olaes se refiere a una deuda por el contrato de arrendamiento del avión presidencial y habla de 3 mil millones de pesos y de un resto de 300 millones que se utilizarían en otros temas.

Maneja esa deuda como externa y, aunque le insisten en “deuda externa”, se entrampa y de ahí lo demás es historia. Es una media verdad que se ha hecho viral en las benditas redes sociales.

Un grupo interesado un día sí y otro también en destacar cualquier detalle de la administración que encabeza Luis Nava, trae en “matraca” (publicitariamente hablando) la foto del presidente municipal de Querétaro, bajando de un auto de alquiler (taxi) haciendo todo un análisis forense de una fotografía para destacar que no había chofer y que estaba en un paso peatonal, hay varios reporteros de medios de comunicación que fueron testigos del hecho y cómo fue que llegó en taxi el presidente municipal; hay imágenes del hecho, pero me imagino que no quieren contestar todas a los intelectuales cibernéticos, dueños de la verdad y del conocimiento más allá de nuestras fronteras.

En esas tormentas andamos en Querétaro, cuando hay temas muy apremiantes que debería de tener la atención de todos, hay desabasto de medicinas en los hospitales de Querétaro, hay amenazas delicadas a la seguridad en el transporte público, hay poca tolerancia de los conductores de vehículos automotores en las calles y suben las riñas por ese detalle.

Las redes sociales son eso y permiten una comunicación inmediata, lo que antes no se tenía por limitaciones tecnológicas, esa inmediatez de las redes permiten muchos excesos y la fabricación de muchos “personajes” lo que antes a los medios tradicionales, les costaba mucho invertir en crear figuras y construir carreras, era una suma de muchos factores entre talento y capacitación; hacer carrera y no solamente pagar un dominio o abrir una cuenta. Hay un abismo de diferencia.

De rebote

El nuevo presidente del PRI, Paul Ospital, dice que recuperará los electores que este partido ha venido perdiendo, asegura que el PRI no tiene malas historias que contar en Querétaro. El tiempo juega en contra y hoy los otros se mueven con toda la fuerza que antes tenía el partidazo.

