Expediente Q

Problemas





Vaya que hay problemas con la jungla de taxistas “amarillos” por la presencia de las plataformas digitales que en Querétaro, son irregulares Uber y Didi, para empezar.

Las presuntas ventajas de Uber es que tarifa está vinculada al traslado de un punto a otro, se paga lo estipulado. El viaje y el chofer quedan registrados en el sistema; el usuario puede valorar el servicio y el chofer lo sabe.

Permite monitorear el viaje en tiempo real y compartirlo con personas de confianza, se pagaba con tarjeta (ahora ya aceptan efectivo) Los choferes trabajan y fijan sus horarios y se ha convertido en una oportunidad importante para aquellos clasemedieros que quedan sin empleo. Para muchos también es la oportunidad de un segundo empleo y completar el gasto familiar.

Los taxis amarillos tienen que cumplir ante la autoridad algunos de estos puntos:

Original y 2 Copias de Identificación del concesionario o concesionarios (en su caso, anexar acreditación vigente expedida por el Instituto Queretano del Transporte) Comprobante de domicilio actual (Si no está a nombre del concesionario, se deberán presentar dos recibos de diferente servicio) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y recibo de pago; último refrendo realizado y/o permiso vigente; Factura del vehículo, si el vehículo es a crédito deberán presentar carta factura y copia de la factura original, si no es el primer propietario del vehículo deberá presentar la cadena de endosos desde la factura de origen hasta el propietario actual). No se aceptan vehículos siniestrados.

Póliza de seguro vigente con recibo y sello de pagado (Responsabilidad Civil $4,000,000.00 y Responsabilidad Civil del pasajero 5000 UMAs por pasajero). Tarjeta de Circulación actualizada; tenencia vigente; verificación vehicular del período correspondiente, en caso de ser modelo del año en que realiza el alta de vehículo no se requiere; factura de revisión de vehículo por taller autorizado sobre alineación, balanceo, suspensión y frenos de vehículo (vigencia de 30 días naturales) En caso de ser vehículo nuevo no se requiere. Revisión física y mecánica del vehículo expedida por el IQT.

Antidoping a choferes y una larga lista de requisitos más; Uber no garantiza nada de esto y no quiere meterse a la ley en Querétaro y los amarillos se niegan a modernizarse con tanto requisito que tienen que cumplir, la verdad es un problema delicado. Además de reprobable violencia.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar